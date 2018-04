Al mismo tiempo pueden existir inversores que no son amantes a mantener sus ahorros en pesos y optan por los dólares para ellos también existe una gran posibilidad de optar por el mercado bursátil a través de diferentes variedades de bonos en dólares. Por el lado de las acciones si bien el MERVAL tuvo grandes rendimientos hace un tiempo atrás, y hoy hay acciones tentadoras, a la hora de cuidar nuestros ahorros, como economista, me inclinaría en este momento a mantener mis ahorros en letras del banco central, sin embargo no descartaría tener acciones en mi cartera de inversión.