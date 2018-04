Morena, muy independiente y con las ideas muy claras, describe su infancia y sus comienzos: "Siempre me gustó trabajar y tener mi propio dinero, de hecho, con 8 años de edad hacía artesanías, me sentaba en la puerta de casa y las vendía. A los 15 años fui consultora de belleza y estudiaba maquillaje. También llegué a trabajar repartiendo volantes en la calle por $10 la hora y pedía horas extras para poder pagarme la escuela de modelos, instruirme en baile y teatro. Con 18 años fui encargada de una agencia de modelos, hasta que un día decidí arriesgarme y renunciar a mi trabajo fijo; me fui sola a Capital, sin conocer nada y sin la certeza de que me iba a ir bien, me presenté en castings y comencé a hacer contactos. Al poco tiempo comencé a tener éxito, sorprendiendo a mi familia y amigos. A mis 19 años empezaron a entrevistarme de diferentes medios de comunicación, debuté como actriz en teatro y tuve muchísimos desfiles y campañas. Siempre tuve gran inclinación hacia lo artístico y la belleza".