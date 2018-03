"Yo no tengo arrugas porque yo mismo me he entrenado para controlar mis músculos faciales", dice Tess. "Todo el mundo se pregunta si he tenido Botox, pero nada por el estilo, y sé que es gracias al hecho de no reírme o sonreír desde que era un adolescente. Mi dedicación ha dado sus frutos. Ahora no tengo una sola línea en la cara", afirma la mujer. Sí, soy vanidosa y quiero seguir siendo joven. Mi estrategia es más natural que el Botox y más eficaz que cualquier otra crema cara" aseguró a DailyMail.