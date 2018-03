"Es que nos beneficiamos no solo en lo económico sino para el planeta que vivimos. Nos estamos cargando el planeta, nos guste o no. Hay vertientes en la investigación que dicen que es un cambio cíclico y otras que es por culpa del ser humano. Yo creo que si no es por culpa del ser humano, el ser humano sí que lo está acelerando. El deshielo, las enfermedades… No somos conscientes del cómo por la energía te suben…Sacamos el biodiesel pero te encarecen el precio del pan, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué venimos a aplastar al pobre? Ya lo decía Rockefeller: "Somos doscientas familias las que manejamos el mundo y el resto es ganado". No podemos seguir por ese camino, estamos abocados a hacer un cambio drástico o esto no nos dura ni cincuenta años", aseguró su inventor en una entrevista en garciabrothers.org