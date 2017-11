Al hablar sobre su hijo, el padre de Paul Walker explicó cómo se encontraba lidiando con la pérdida familiar. "Es difícil, de vez en cuando realmente me derrumbo", dijo Paul (padre). "Hablar verdaderamente ayuda. Recuerdos, momentos, hablar sobre él". "Hay una cantidad tremenda de historias. Por ejemplo, me acaban de decir que mi hijo le regaló un anillo de compromiso a un soldado para que él le pudiera pedir matrimonio a su novia. Nunca había escuchado esa historia. Son cosas como esas, todo el tiempo. Creo que a él le gustaba que la gente no se enterara".