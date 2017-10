En un pasado no tan lejano, los médicos no tenían ni idea acerca de la desinfección y usaban todo tipo de métodos extraños: sangría para todas las enfermedades, corte de lengua para "curar" tartamudez, lobotomía y descargas eléctricas. Hasta para los médicos más exitosos de aquella época, por ejemplo, el cirujano ortopedista Lewis Sayre (en la foto de arriba está con una paciente), las cirugías con un desenlace letal no eran una rareza.