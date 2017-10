"Primero, porque nadie tiene derecho a engañarte. Si vos elegís Polacrin es porque estas buscando nuestra calidad y los 20 años que nos respaldan, y, en segundo lugar, porque estos productos no tienen ninguna garantía. No hay una empresa que los respalde ni se haga cargo de los reclamos que generan por su baja calidad. Y como vos los comprás pensando que son Polacrin esos reclamos nos llegan a nosotros, reclamos a los que obviamente no podemos hacer frente. En estos 20 años de camino parte de nuestro orgullo fue mantener la máxima calidad de nuestros productos así como también estar siempre dispuestos a dar una respuesta y un solución ante cada problema, pero por obvias razones, no podemos hacerlo por productos que no son nuestros", agregaron los voceros de la empresa en respuesta al conflicto.