Esperar el tiempo necesario es clave. No quemar etapas. Madurar como corredor lleva años, no es como en otros deportes en donde se puede alcanzar la plenitud en un tiempo relativamente corto. Crear las adaptaciones orgánicas necesarias para estar "maduro" atleticamente no es cuestión de meses. A mí entender, una persona amateur debería llevar al menos 3 años corriendo antes de anotarse en una 42 K, y si puede esperar bastante más, mejor. No digo que no pueda hacerlo en meses o 1 año de entrenamiento, digo que para hacerlo "bien" se precisan "años" y no "meses". De hecho los atletas de elite que buscan alcanzar el mejor rendimiento posible dentro de toda su carrera deportiva, pasan 15 años o más corriendo sin participar en pruebas largas y sólo lo hacen cuando ya mejoraron muchísimo cada una de sus marcas en distancias cortas y medias.