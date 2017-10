"Empecé en esta empresa hace cinco años y todo fue bien mientras me pagaban con motos y autos pequeños. Pero ahora, conforme me ascendieron, me pagan con unos super autos que a veces tengo que estacionar en cualquier sitio, exponiéndose a que cualquiera me robe el sueldo de un mes", lamenta un ejecutivo de BMW. "Entiendo que para ellos es más práctico, pero hace años que no veo dinero, dinero de verdad", dice.