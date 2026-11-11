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Washington Commanders vs New York Giants: cuándo y dónde ver EN VIVO el Thursday Night Football de la Semana 10 de la NFL desde México

Ambos equipos se enfrentarán en una batalla intensa dentro de la División Este de la Conferencia Nacional

Ambos equipos se enfrentarán en una batalla intensa dentro de la División Este de la Conferencia Nacional. (AP Foto/Nick Wass)
Ambos equipos se enfrentarán en una batalla intensa dentro de la División Este de la Conferencia Nacional. (AP Foto/Nick Wass)
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Washington Commanders y New York Giants se enfrentan este jueves 12 de noviembre a las 19:15 horas (tiempo del centro de México) desde el Metlife Stadium para comenzar con la Semana 10 de la NFL.

En una de las divisiones más flojas de toda la liga, ambos equipos cuentan con bastantes posibilidades para quedarse con el liderato del Este de la Conferencia Nacional, por lo que este juego podría marcar la diferencia al final de la temporada.

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Revancha de la Semana 5

El encuentro de la Semana 5 de la NFL. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El encuentro de la Semana 5 de la NFL. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Commanders y Giants ya se enfrentaron en la Semana 5, en un duelo que se mantuvo cerrado hasta el final y terminó empatado después de una serie de errores de ambos equipos, incluso durante el tiempo extra.

Nueva York tuvo la primera oportunidad para resolver el partido en OT, pero Dominic Zvada falló un intento de gol de campo. Más adelante, Cam Skattebo fumbleó el balón y Washington recuperó la posesión en territorio favorable, con la posibilidad de avanzar lo suficiente para intentar una patada que definiera el encuentro.

Los Commanders lograron mover las cadenas en su última ofensiva, pero después de una jugada donde Jayden Daniels corrió para ganar algunas yardas, el Washington no alcanzó a formarse a tiempo para detener el reloj e intentar el gol de campo de la victoria.

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Este error en el manejo del cronómetro de juego tanto de Jayden Daniels como de Dann Quinn provocó que el encuentro terminara en empate en uno de los bloopers de la temporada.

Skattebo y McCarthy entre algodones

Cam Skattebo espera regresar este jueves. ( Vincent Carchietta-Imagn Images)
Cam Skattebo espera regresar este jueves. ( Vincent Carchietta-Imagn Images)

De acuerdo con el entrenador John Harbaugh, Cam Skattebo estará listo para volver con los Giants en el partido del jueves por la noche ante los Commanders, con el que ambos equipos abren la Semana 10 de la NFL.

La reincorporación del corredor representa una noticia importante para Nueva York, que tuvo dificultades para establecer el ataque terrestre ante Filadelfia. Sin Skattebo y con Tyrone Tracy Jr. en la lista de reservas lesionados por una molestia en el tendón de la corva, Devin Singletary asumió la mayor parte de la carga con 21 acarreos para 31 yardas.

Pese a la baja producción por tierra, los Giants lograron imponerse y colocarse con marca de 5-2-1, colocándose al momento en la cima de la división.

Según Harbaugh, el regreso de Skattebo puede darle mayor dinamismo a una ofensiva que necesita mejorar su consistencia y tener más opciones en el juego terrestre.

Harbaugh también señala que espera contar con J.J. McCarthy, quien presentó una molestia en la cadera durante el encuentro ante los Eagles. El quarterback salió por unos momentos después de recibir un golpe en las costillas, lo que permitió el ingreso de Jameis Winston.

Winston encabezó la única serie de anotación del equipo, aunque la previsión es que McCarthy esté disponible para enfrentar a Washington. De confirmarse ambas recuperaciones, los Giants tendrían de vuelta a dos piezas relevantes para su ofensiva.

Commanders sueña todavía con el liderato divisional

Commanders busca acercarse a Giants en la pelea por la división. (Amber Searls-Imagn Images)
Commanders busca acercarse a Giants en la pelea por la división. (Amber Searls-Imagn Images)

Una derrota el jueves por la noche complicaría de forma seria las aspiraciones de los Washington Commanders en la pelea por el título de la división Este. El equipo dirigido por Dan Quinn llega al partido con marca de 2-5 y necesita un triunfo para evitar que la distancia con los Giants se amplíe.

Con base en los registros señalados, una victoria de Nueva York dejaría a los Giants con foja de 6-2-1, mientras que Washington caería a 2-6. Esa combinación colocaría a los Commanders cuatro juegos por detrás de su rival divisional en la lucha por la cima.

Además de la distancia en el récord, los Giants tendrían ventaja en el criterio de desempate por la serie particular entre ambos equipos. Tras el empate de la Semana 5, una victoria de Nueva York el jueves le permitiría tomar ventaja directa sobre Washington.

Por eso, el encuentro representa más que un juego de temporada regular para los Commanders. Ganar les permitiría mantenerse con opciones en la división, reducir la presión en la recta restante del calendario y evitar que los Giants se alejen en la clasificación.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre los Washington Commanders y los New York Giants podrá seguirse este jueves 12 de noviembre (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX ONE, FOX y por primera vez en FOX en TUBI.

De igual forma, podrá sintonizarse a través de la plataforma de DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

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