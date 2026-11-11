Se termina el sueño y México de queda con dos medallas de bronce en boxeo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar

México cerró su participación en el boxeo de Dakar 2026 con dos medallas de bronce, obtenidas por Alan Ocampo y Jorge Luis Nieblas (Especial)

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México cerró su participación en el boxeo de Dakar 2026 con dos medallas de bronce, obtenidas por Alan Ocampo en la división de 50 kilogramos y Jorge Luis Nieblas en los 70 kilogramos de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Los dos mexicanos llegaron a las semifinales de sus respectivas categorías y perdieron sus combates antes de subir al podio. Ocampo cayó 0-5 ante Kristian Jubani, de Irlanda, mientras Nieblas perdió por decisión unánime frente al kazajo Bibarys Ashirbay.

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Las preseas dejaron a México con dos terceros lugares en el boxeo olímpico juvenil de esta edición.

Alan Ocampo ganó dos peleas antes de caer en semifinales

Alan Ocampo avanzó a la ronda de semifinales en los 50 kilogramos después de imponerse en sus dos primeros combates por decisión unánime de los jueces.

El pugilista mexicano derrotó 5-0 a Yik Kan Chan, de Hong Kong, en su primera presentación. Después venció con el mismo marcador a Huriwaka Dean, de Nueva Zelanda.

Ocampo llegó a la pelea por el pase a la final con dos triunfos consecutivos. En esa instancia enfrentó al irlandés Kristian Jubani, quien se impuso 5-0 en las tarjetas de los jueces.

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México aseguró dos medallas en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 luego de que Jorge Luis Nieblas y Alan Ocampo ganaron sus combates de cuartos de final (X@OlimpismoMex)

La derrota dejó al mexicano fuera de la disputa por la medalla de oro, pero le aseguró el bronce. En el boxeo olímpico, los dos perdedores de las semifinales reciben una presea de tercer lugar.

La ruta de Ocampo quedó marcada por dos victorias sin ceder puntos en las decisiones de los jueces. Sus triunfos ante Chan y Dean le permitieron avanzar entre los cuatro mejores de la categoría.

Jorge Luis Nieblas perdió ante Bibarys Ashirbay

Por su parte, Jorge Luis Nieblas también llegó a la semifinal en la división de 70 kilogramos. El mexicano enfrentó al kazajo Bibarys Ashirbay en una pelea que definió uno de los boletos a la final.

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Nieblas sostuvo una pelea cerrada ante Ashirbay, y al final los jueces otorgaron la victoria al boxeador de Kazajistán por decisión unánime.

El resultado colocó a Jorge Luis Nieblas en el podio con la medalla de bronce. El mexicano quedó fuera de la final, pero sumó una presea para la delegación nacional en la competencia juvenil.

México aseguró dos medallas en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 luego de que Jorge Luis Nieblas y Alan Ocampo ganaron sus combates de cuartos de final (X@OlimpismoMex)

Los resultados de ambos pugilistas permitieron que el boxeo mexicano tuviera presencia en las ceremonias de premiación de las divisiones de 50 y 70 kilogramos.

Las semifinales entregan dos medallas de bronce

El sistema de competencia en Dakar 2026 no contempla un combate por el tercer lugar en las divisiones de boxeo. Los dos deportistas que pierdan las semifinales reciben medalla de bronce, mientras los ganadores disputan el oro y la plata.

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La actividad de boxeo forma parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizan en Senegal y concluyen el próximo viernes 13 de noviembre. El torneo reúne a atletas juveniles de distintos países en disciplinas individuales y de conjunto.

Artistas forman los aros olímpicos durante la ceremonia de inauguración de los Juegos de la Juventus en Dakar, Senegal el sábado 31 de octubre del 2026. (AP Foto/Sylvain Cherkaoui)

La delegación mexicana ya había ganado medallas en natación, béisbol 5, lanzamiento de disco y lucha de playa. Karen Ríos obtuvo la plata en lucha de playa; Daniel Saborío sumó dos bronces en natación, Victoria Fernanda García ganó otro bronce en la alberca, Kendra Duany subió al podio en lanzamiento de disco y la selección de béisbol 5 consiguió el tercer lugar.

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