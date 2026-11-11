República Checa vs España, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026-27

República Checa vs España (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección de España visitará a República Checa este jueves 12 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27. El compromiso se jugará en el epet ARENA de Praga, con dos equipos que llegan con objetivos muy distintos en la competencia.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará prolongar su paso perfecto en el torneo, luego de conseguir cuatro triunfos en sus primeros cuatro partidos y asegurar su presencia en los cuartos de final. Por su parte, el equipo de Santi Denia necesita sumar en casa para salir del fondo de la clasificación y mantener sus posibilidades de luchar por la permanencia.

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Cómo llegan República Checa y España al partido

(REUTERS/Mike Segar)

La selección checa atraviesa un momento complicado en la Nations League. Después de cuatro jornadas, ocupa el último puesto del Grupo A3 sin unidades y acumula cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones. Por ello, el partido ante España representa una oportunidad para reaccionar y evitar que se compliquen sus opciones de mantenerse en la categoría.

Para este compromiso, Santi Denia tendrá que lidiar con varias ausencias. Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Adam Karabec, Robin Hranáč, Ondřej Kričfaluši y Matěj Ryneš no estarán disponibles por lesión, mientras que Michal Sadílek cumplirá una suspensión.

En contraste, el equipo podrá contar nuevamente con futbolistas como Tomáš Souček, Lukáš Provod y David Jurásek, quienes podrían aportar experiencia para intentar cambiar la situación del combinado checo.

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España, en cambio, llega como líder del sector con 12 puntos, producto de cuatro victorias. La selección española también registra 12 goles a favor y cinco en contra, números que reflejan su buen comienzo en esta edición del torneo.

Aunque ya tiene asegurado su lugar en los cuartos de final, el equipo de De la Fuente buscará ganar en Praga para llegar con confianza a su siguiente compromiso contra Inglaterra, rival ante el que estará en juego la definición del liderato.

La Roja tampoco tendrá plantel completo. Rodri, Dani Olmo, Eric García y Ander Barrenetxea quedaron fuera por lesión, mientras que Lamine Yamal presenta molestias en la rodilla y Mikel Oyarzabal está afectado por una gripe.

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Ante este panorama, jugadores como Fermín López, Mikel Merino, Nico Williams y Ferran Torres podrían tener mayor protagonismo. También destacan las convocatorias de Álvaro Valles, Marc Roca y Jacobo Ramón.

Antecedentes entre República Checa y España

(REUTERS/Annegret Hilse)

El historial reciente favorece a España, que llega a este encuentro después de imponerse 3-1 a República Checa en el partido de la primera vuelta, disputado el 3 de octubre de 2026.

Estos son los resultados de sus últimos enfrentamientos:

3 de octubre de 2026: España 3-1 República Checa | Nations League.

12 de junio de 2022: España 2-0 República Checa | Nations League.

5 de junio de 2022: República Checa 2-2 España | Nations League.

13 de junio de 2016: España 1-0 República Checa | Eurocopa.

¿Dónde ver República Checa vs España EN VIVO en México?

(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo A3 se disputará este jueves 12 de noviembre de 2026, en el epet ARENA de Praga.

El silbatazo inicial está programado para las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados que quieran seguir el encuentro de la UEFA Nations League podrán hacerlo en México a través de las siguientes opciones:

Televisión: Sky Sports e izzi.

Streaming: Sky+.