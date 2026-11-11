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Rafa Márquez rompe con la base de Javier Aguirre: los mundialistas que ya no tienen lugar en la Selección Mexicana

Desde la llegada de Márquez, el entrenador ha probado diferentes jugadores y modificado la lista de convocados, por lo que varios elementos que participaron en el Mundial 2026 todavía no han tenido continuidad bajo sus órdenes

(REUTERS/Daniel Becerril)
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El inicio de la etapa de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ha traído cambios en la conformación del equipo que recibió de Javier Aguirre. Desde su llegada, el entrenador ha probado diferentes jugadores y modificado la lista de convocados, por lo que varios elementos que participaron en el Mundial 2026 todavía no han tenido continuidad bajo sus órdenes.

De los 26 futbolistas que disputaron la Copa del Mundo con Aguirre, seis no han aparecido en ninguna de las dos convocatorias que presentó el nuevo seleccionador: Carlos Acevedo, Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, César Huerta, Guillermo Martínez y Raúl Jiménez.

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Márquez presentó su primera lista en septiembre, con 30 jugadores para los compromisos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. En aquella convocatoria incluyó a 17 elementos que estuvieron en el Mundial. Para noviembre, el estratega redujo el grupo a 28 futbolistas para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, con algunas novedades y ausencias respecto a su primera elección.

Los seis mundialistas que no han aparecido en las convocatorias de Márquez

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Entre los nombres que todavía no han tenido una oportunidad en el nuevo proceso destaca Edson Álvarez. El mediocampista no ha conseguido recuperar protagonismo con el West Ham, situación que también lo ha mantenido fuera de las listas de la Selección Mexicana desde que Márquez asumió el cargo.

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Otro de los casos es el de Carlos Acevedo. El portero de Santos Laguna no fue considerado en ninguna de las dos convocatorias, mientras que el cuerpo técnico mantuvo como alternativas para la portería a Raúl Rangel, Óscar García y Álex Padilla.

La ausencia de Raúl Jiménez, por su parte, está relacionada con una lesión. El delantero sufrió daños en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda durante un partido del Wolverhampton ante Everton y fue operado el 16 de octubre. El club inglés calculó un periodo de recuperación de tres meses, por lo que no estará disponible para los compromisos de noviembre y su regreso está previsto hasta enero de 2027.

A esta lista se suman César Huerta, Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez, quienes tampoco han sido incluidos en las convocatorias de Rafael Márquez después de su participación en la Copa del Mundo.

En el caso de Guillermo Ochoa, su ausencia tiene una explicación distinta, ya que el guardameta anunció su retiro del futbol profesional después de disputar el Mundial de 2026, por lo que no forma parte del recuento de jugadores que han quedado fuera de las listas del nuevo entrenador.

Los 11 jugadores que Márquez dejó fuera de su segunda convocatoria

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Además de los seis mundialistas que no han recibido una oportunidad, la segunda lista del entrenador también presentó 11 bajas respecto a la primera convocatoria que dio a conocer en septiembre.

Los futbolistas que estuvieron en aquella concentración, pero no fueron llamados para enfrentar a Jamaica son Jorge Sánchez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Víctor Guzmán, Everardo López, Denzell García, Jeremy Márquez, Alan Cervantes, Germán Berterame, Hugo Camberos e Hirving Lozano.

Dentro de este grupo hay situaciones particulares. Jorge Sánchez, Luis Chávez y Orbelín Pineda son los tres jugadores que estuvieron en el Mundial 2026 y formaron parte de la primera lista de Márquez, pero no aparecieron en la convocatoria de noviembre.

En los casos de Orbelín Pineda y Víctor Guzmán, su ausencia está relacionada con una gestión de Monterrey ante la Federación Mexicana de Futbol. El club solicitó que ambos permanecieran con el equipo para disputar el partido pendiente frente a Querétaro, programado para el mismo día del primer encuentro de México ante Jamaica.

Por otro lado, Hugo Camberos fue llamado a la Selección Mexicana Sub-20 para realizar una gira por Chile durante noviembre, mientras que futbolistas como Germán Berterame, Hirving Lozano, Alan Cervantes, Jeremy Márquez, Denzell García, Everardo López y Jorge Sánchez no repitieron en la lista del nuevo seleccionador.

A estos nombres se agrega Dagoberto Espinoza, quien participó en la primera concentración de Márquez después de ser convocado como reemplazo de César Montes, aunque no había formado parte de la lista original de 30 jugadores.

Alexis Vega y Julián Quiñones vuelven a la Selección Mexicana

Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters
(Reuters)

No todos los cambios de la convocatoria de noviembre fueron bajas. Alexis Vega y Julián Quiñones regresaron al combinado nacional después de disputar el Mundial 2026 con Javier Aguirre y quedar fuera de la primera lista de Rafael Márquez.

El retorno de Vega se produce después de que el delantero del Toluca expresara sus dudas sobre continuar en la Selección Mexicana. Tras no ser considerado en la convocatoria de septiembre, el atacante reconoció que había pensado en retirarse del equipo nacional, debido a la frustración que le provocó su poca participación durante la Copa del Mundo.

El futbolista aclaró que su molestia era consigo mismo y no con el cuerpo técnico anterior ni con algún integrante de la Selección. Con su regreso, tendrá una nueva oportunidad de participar en el proceso encabezado por Márquez.

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