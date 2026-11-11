¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez? Dos reconocidos pugilistas internacionales ya alzan la mano

El peleador mexicano conquistó el cinturón CMB de las 168 libras (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mesa de planeación en el campamento de Saúl “Canelo” Álvarez vuelve a estar en plena ebullición. Tras reafirmar su vigencia en el circuito internacional y ceñirse nuevamente una corona supermediana al superar al francés Christian Mbilli en territorio saudí, el monarca jalisciense y su entrenador de cabecera, Eddy Reynoso, han comenzado a delinear la ruta crítica para su próxima aparición en el cuadrilátero, proyectada para el mes de marzo.

Aunque en la mente del púgil tapatío la máxima prioridad deportiva y comercial sigue siendo concretar una revancha de alto impacto frente al estadounidense Terence Crawford, la complejidad en las negociaciones para ese pleito estelar ha obligado al equipo del mexicano a explorar vías más accesibles y directas.

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En ese escenario, dos nombres han irrumpido con fuerza en el radar: un invicto noqueador cubano y, de manera sorpresiva, el monarca británico en la división de los semipesados.

Álvarez aún continúa con su legado pese a pensar en el retiro. (EFE/EPA/STR)

La vía de los supermedianos: Osleys Iglesias toma la delantera

En la categoría de las 168 libras, división que Saúl dominó como campeón indiscutido durante años, la baraja de contrincantes viables se ha reducido drásticamente. Con un segundo combate ante Jaime Munguía completamente descartado por el entorno del mexicano, el nombre del antillano Osleys Iglesias se posiciona como la única alternativa natural y de jerarquía para mantenerse en el peso.

Iglesias, actual monarca de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y respaldado por una contundente pegada zurda y técnica de escuela cubana, se encuentra en la mira directa del cuerpo técnico del mexicano. El propio Eddy Reynoso admitió públicamente que ha dado seguimiento y estudiado los combates del caribeño, valorando su estilo y la frescura que aportaría a la cartelera.

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La respuesta desde la esquina del cubano no se hizo esperar. Durante los trabajos de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) celebrada en el puerto de Acapulco, Rafael Climent, mánager de Iglesias, confirmó que las gestiones iniciales están en marcha y que su pupilo está listo para tomar el reto de forma inmediata:

“La pelea con Canelo es la que quieren todos los aficionados al boxeo. Él tiene que aspirar a volver a ser campeón unificado y para eso tiene que pasar por intentar unificar; actualmente el que está dispuesto a pelear en el primer trimestre de 2027 es Osleys. Evidentemente es una posibilidad que se está trabajando”, sentenció el representante.

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Para Iglesias, medirse al jalisciense significaría el salto definitivo al escaparate mundial y la validación de su ascenso en los supermedianos, mientras que para Álvarez representaría una defensa de auténtico riesgo ante un pegador hambriento de gloria.

Osleys Iglesias se une a la lista de posibles rivales de Saúl Canelo Álvarez (X@OsleysIglesias)

La tentación de las 175 libras: el desafío verbal de Willy Hutchinson

Si bien defender su territorio en las 168 libras es la ruta habitual, la baraja contempla un giro más agresivo: una nueva incursión en la división de los semipesados (175 libras). En ese territorio, el escocés Willy Hutchinson, monarca plata del CMB, se ha transformado en un candidato con alto valor estratégico.

Reynoso confirmó que el peleador británico es una opción bajo observación minuciosa y que encaja en los planes de conquista del equipo. El líder del Canelo Team subrayó que, de pactarse el enfrentamiento, Álvarez llegaría con suficiente fortaleza física para imponer condiciones y buscar una nueva faja en esa división, recordando la histórica noche de 2019 en la que noqueó a Sergey Kovalev para capturar el cinturón mundial semipesado de la OMB.

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Enterado del interés manifestado desde el entorno de Guadalajara, Hutchinson adoptó de inmediato una postura retadora y sin concesiones. En declaraciones ofrecidas en el podcast The 505, el peleador británico desestimó la jerarquía de Canelo y le advirtió que el paso del tiempo le pasará factura si se atreve a invadir su tonelaje:

“Sólo me interesa vencer a este hombre; está subiendo a mi peso y tiene 40 años (aludiendo con ironía a su kilometraje y desgaste en los encordados). Le daría a Canelo una lección de boxeo. Creo que su tiempo se ha agotado; si se atreve, lo derribaré”, declaró.

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Boxing - Joshua Buatsi v Willy Hutchinson - Wembley Stadium, London, Britain - September 21, 2024 Willy Hutchinson in action against Joshua Buatsi Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

El dilema de Saúl Álvarez para su regreso en marzo

A estas alturas de su trayectoria profesional, con más de 65 combates sobre la espalda y títulos mundiales en cuatro categorías distintas, las decisiones de Saúl Álvarez ya no se miden únicamente por bolsas económicas, sino por el legado histórico y la trascendencia de sus retos.

La bifurcación en el camino del tapatío plantea dos escenarios diametralmente opuestos para la primavera entrante:

Consolidar las 168 libras frente a Osleys Iglesias: Un pleito de alto peligro técnico ante un exponente cubano en ascenso, que calmaría las críticas de los puristas del boxeo al enfrentar a un contendiente legítimo de la división.

Asaltar las 175 libras contra Willy Hutchinson: Una aventura que reabriría su paso por los semipesados ante un rival británico con perfil provocador, ideal para generar expectativa mediática en el mercado europeo y estadounidense.

Mientras las conversaciones con Terence Crawford continúan en segundo plano como una alternativa de largo plazo, el campamento del astro mexicano afina detalles para definir el tablero. Tanto en Alemania y Cuba como en el Reino Unido, los reflectores están puestos sobre el escritorio de Álvarez, el indiscutible motor de la industria boxística contemporánea.

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