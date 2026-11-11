México vs Jamaica: así le ha ido al Tri en el Gigante de Acero

Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Semi Final - Bolivia v Suriname - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 26, 2026 Bolivia and Suriname players line up during the national anthems before the match REUTERS/Daniel Becerril

Guardar

La Selección Mexicana vivirá un momento sin precedentes en su trayectoria contemporánea al disputar su primer compromiso oficial en la cancha del Estadio BBVA. Ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el apodado “Gigante de Acero” se prepara para abrir sus puertas al conjunto tricolor en el marco de la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Jamaica.

Este cotejo no solo representa una cita de alta exigencia competitiva en la búsqueda del pase a las semifinales continentales, sino también la culminación de una larga espera para la afición regiomontana.

PUBLICIDAD

Inaugurado a mediados de 2015, el moderno recinto de los Rayados de Monterrey debió aguardar más de una década para recibir un duelo oficial del combinado nacional absoluto varonil, erigiéndose ahora como el escenario 32 en la geografía del futbol mexicano que acoge al seleccionado azteca.

El estadio es considerado uno de los más modernos de todo México. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Gigante de Acero: de joya mundialista al ansiado estreno tricolor

Desde su apertura, el inmueble regiomontano fue catalogado como una de las obras de infraestructura deportiva más avanzadas y espectaculares de América Latina. Su imponente estructura metálica y la postal del Cerro de la Silla de fondo lo proyectaron casi de inmediato como una sede ineludible para las grandes citas internacionales, afianzando su lugar en la lista de estadios que albergarán la Copa del Mundo de 2026.

PUBLICIDAD

Pese a ese estatus de élite, la Selección Mexicana mayor no había disputado encuentros en este césped. Durante años, la presencia del Tri en Nuevo León estuvo ligada al Estadio Tecnológico o al Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. La programación del duelo de Cuartos de Final ante el combinado jamaiquino salda esa deuda histórica y convierte al Gigante de Acero en una plaza estelar del calendario oficial.

El condimento extra recae en el banquillo nacional. El enfrentamiento contra Jamaica marca la presentación en territorio mexicano del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez. Tras una serie de ensayos en Estados Unidos con resultados adversos —caídas ante potencias y rivales sudamericanos como Estados Unidos y Chile, además de empates frente a representativos como Colombia y Perú—, el choque en Guadalupe adquiere una trascendencia mayúscula: es el examen definitivo ante su propio público, en una aduana que exige victorias contundentes y buen funcionamiento.

PUBLICIDAD

El estadio de los Rayados fue uno de los elegidos para albergar la Copa del Mundo 2026. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Balance histórico en debuts: cómo le ha ido a México en otras sedes

A lo largo de más de un siglo de futbol internacional, el seleccionado mexicano ha inaugurado localías en un total de 31 estadios diferentes dentro de la República Mexicana. El balance histórico en estos primeros partidos es ampliamente favorable para la causa nacional, acumulando 22 victorias, seis empates y apenas tres descalabros.

Los orígenes de esta estadística y los momentos clave en diversas latitudes del territorio nacional se desglosan a continuación:

Los primeros templos de la capital (1923-1934): El 9 de diciembre de 1923, la Selección Mexicana disputó el primer partido como local de su historia al imponerse 2-1 a Guatemala en el desaparecido Parque España. Años más tarde, el 4 de marzo de 1934, el Tri se presentó en el Parque Necaxa durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1934, sellando un triunfo de 3-2 sobre Cuba.

El Estadio Azteca y la consagración capitalina (1966): El ‘Coloso de Santa Úrsula’ vivió su estreno para la selección mayor en 1966, año en que recibió al combinado de Inglaterra poco antes de que los británicos se coronaran campeones del mundo. Aquel choque inaugural representó una dura lección y una de las contadas caídas en estrenos.

Plazas de tradición en provincia (décadas de 1970 y 1980): A medida que el futbol se descentralizó, ciudades como Puebla (Estadio Cuauhtémoc), Toluca (Nemesio Diez), León (Nou Camp), Monterrey (Estadio Tecnológico y Universitario) e Irapuato (Sergio León Chávez) recibieron al Tri con marcadores en su mayoría positivos frente a rivales de la zona de Concacaf y cuadros sudamericanos invitados.

Las únicas tres derrotas en estrenos de estadios: En toda la bitácora de presentaciones en nuevos recintos del país, la Selección Mexicana únicamente ha caído derrotada en tres ocasiones: 1966 en la Ciudad de México: Tropezón en el Estadio Azteca frente a la selección de Inglaterra. 1975 en Veracruz: Caída en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente frente a la extinta Selección de Alemania Democrática. 2010 en Zapopan: Revés en el Estadio Akron (entonces Estadio Omnilife) ante el representativo de Ecuador por marcador de 1-2.



La Ciudad de México y Jalisco son dos de las sedes más utilizadas por el conjunto azteca. (X@miseleccionmx)

La responsabilidad ante Jamaica

El choque frente a los ‘Reggae Boyz’ colocará a prueba la solidez del cuadro tricolor en un ambiente de alta ebullición. El público de Monterrey, reconocido por su pasión y exigencia en la Liga MX, llenará las gradas del Gigante de Acero con la expectativa de presenciar una victoria contundente y la clasificación a la ronda decisiva del certamen.

PUBLICIDAD

Con el respaldo de 22 triunfos en 31 debuts a nivel nacional, la estadística juega a favor del combinado verde. No obstante, las experiencias amargas registradas en inmuebles modernos de reciente apertura —como el traspié ante Ecuador en Zapopan hace más de una década— sirven como advertencia para no caer en excesos de confianza.

Rafael Márquez y sus dirigidos saltan a la cancha con la encomienda de rubricar un estreno victorioso en Guadalupe y consolidar el vínculo con una plaza que será pilar en la justa mundialista.