México Deportes

México vs Jamaica: así le ha ido al Tri en el Gigante de Acero

El equipo de Rafa Márquez tendrá una prueba complicada ante los Reggae Boys, sin embargo, uno de los recintos mundialistas lo respalda

Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Semi Final - Bolivia v Suriname - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 26, 2026 Bolivia and Suriname players line up during the national anthems before the match REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Semi Final - Bolivia v Suriname - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 26, 2026 Bolivia and Suriname players line up during the national anthems before the match REUTERS/Daniel Becerril
Guardar

La Selección Mexicana vivirá un momento sin precedentes en su trayectoria contemporánea al disputar su primer compromiso oficial en la cancha del Estadio BBVA. Ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el apodado “Gigante de Acero” se prepara para abrir sus puertas al conjunto tricolor en el marco de la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Jamaica.

Este cotejo no solo representa una cita de alta exigencia competitiva en la búsqueda del pase a las semifinales continentales, sino también la culminación de una larga espera para la afición regiomontana.

PUBLICIDAD

Inaugurado a mediados de 2015, el moderno recinto de los Rayados de Monterrey debió aguardar más de una década para recibir un duelo oficial del combinado nacional absoluto varonil, erigiéndose ahora como el escenario 32 en la geografía del futbol mexicano que acoge al seleccionado azteca.

El estadio es considerado uno de los más modernos de todo México. (REUTERS/Daniel Becerril)
El estadio es considerado uno de los más modernos de todo México. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Gigante de Acero: de joya mundialista al ansiado estreno tricolor

Desde su apertura, el inmueble regiomontano fue catalogado como una de las obras de infraestructura deportiva más avanzadas y espectaculares de América Latina. Su imponente estructura metálica y la postal del Cerro de la Silla de fondo lo proyectaron casi de inmediato como una sede ineludible para las grandes citas internacionales, afianzando su lugar en la lista de estadios que albergarán la Copa del Mundo de 2026.

PUBLICIDAD

Pese a ese estatus de élite, la Selección Mexicana mayor no había disputado encuentros en este césped. Durante años, la presencia del Tri en Nuevo León estuvo ligada al Estadio Tecnológico o al Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. La programación del duelo de Cuartos de Final ante el combinado jamaiquino salda esa deuda histórica y convierte al Gigante de Acero en una plaza estelar del calendario oficial.

El condimento extra recae en el banquillo nacional. El enfrentamiento contra Jamaica marca la presentación en territorio mexicano del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez. Tras una serie de ensayos en Estados Unidos con resultados adversos —caídas ante potencias y rivales sudamericanos como Estados Unidos y Chile, además de empates frente a representativos como Colombia y Perú—, el choque en Guadalupe adquiere una trascendencia mayúscula: es el examen definitivo ante su propio público, en una aduana que exige victorias contundentes y buen funcionamiento.

El estadio de los Rayados fue uno de los elegidos para albergar la Copa del Mundo 2026. (REUTERS/Cristian De Marchena)
El estadio de los Rayados fue uno de los elegidos para albergar la Copa del Mundo 2026. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Balance histórico en debuts: cómo le ha ido a México en otras sedes

A lo largo de más de un siglo de futbol internacional, el seleccionado mexicano ha inaugurado localías en un total de 31 estadios diferentes dentro de la República Mexicana. El balance histórico en estos primeros partidos es ampliamente favorable para la causa nacional, acumulando 22 victorias, seis empates y apenas tres descalabros.

Los orígenes de esta estadística y los momentos clave en diversas latitudes del territorio nacional se desglosan a continuación:

  • Los primeros templos de la capital (1923-1934): El 9 de diciembre de 1923, la Selección Mexicana disputó el primer partido como local de su historia al imponerse 2-1 a Guatemala en el desaparecido Parque España. Años más tarde, el 4 de marzo de 1934, el Tri se presentó en el Parque Necaxa durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1934, sellando un triunfo de 3-2 sobre Cuba.
  • El Estadio Azteca y la consagración capitalina (1966): El ‘Coloso de Santa Úrsula’ vivió su estreno para la selección mayor en 1966, año en que recibió al combinado de Inglaterra poco antes de que los británicos se coronaran campeones del mundo. Aquel choque inaugural representó una dura lección y una de las contadas caídas en estrenos.
  • Plazas de tradición en provincia (décadas de 1970 y 1980): A medida que el futbol se descentralizó, ciudades como Puebla (Estadio Cuauhtémoc), Toluca (Nemesio Diez), León (Nou Camp), Monterrey (Estadio Tecnológico y Universitario) e Irapuato (Sergio León Chávez) recibieron al Tri con marcadores en su mayoría positivos frente a rivales de la zona de Concacaf y cuadros sudamericanos invitados.
  • Las únicas tres derrotas en estrenos de estadios: En toda la bitácora de presentaciones en nuevos recintos del país, la Selección Mexicana únicamente ha caído derrotada en tres ocasiones:
    • 1966 en la Ciudad de México: Tropezón en el Estadio Azteca frente a la selección de Inglaterra.
    • 1975 en Veracruz: Caída en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente frente a la extinta Selección de Alemania Democrática.
    • 2010 en Zapopan: Revés en el Estadio Akron (entonces Estadio Omnilife) ante el representativo de Ecuador por marcador de 1-2.
La Selección Mexicana cerrará su mini gira enfrentando a Chile (X@miseleccionmx)
La Ciudad de México y Jalisco son dos de las sedes más utilizadas por el conjunto azteca. (X@miseleccionmx)

La responsabilidad ante Jamaica

El choque frente a los ‘Reggae Boyz’ colocará a prueba la solidez del cuadro tricolor en un ambiente de alta ebullición. El público de Monterrey, reconocido por su pasión y exigencia en la Liga MX, llenará las gradas del Gigante de Acero con la expectativa de presenciar una victoria contundente y la clasificación a la ronda decisiva del certamen.

Con el respaldo de 22 triunfos en 31 debuts a nivel nacional, la estadística juega a favor del combinado verde. No obstante, las experiencias amargas registradas en inmuebles modernos de reciente apertura —como el traspié ante Ecuador en Zapopan hace más de una década— sirven como advertencia para no caer en excesos de confianza.

Rafael Márquez y sus dirigidos saltan a la cancha con la encomienda de rubricar un estreno victorioso en Guadalupe y consolidar el vínculo con una plaza que será pilar en la justa mundialista.

Temas Relacionados

Selección MexicanaEstadio MonterreyEstadio BBVAMonterreyMéxico vs Jamaicamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suspenden clases en el CCH Vallejo tras ataque de porros contra estudiantes

Al menos dos jóvenes de 16 y 17 años fueron agredidos en la cabeza principalmente, uno fue llevado al hospital por sus lesiones. En la mañana marines habían revisado mochilas en inmediaciones del plantel

Suspenden clases en el CCH Vallejo tras ataque de porros contra estudiantes

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 11 de noviembre? Líneas 1 y 7 del MB afectadas por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 11 de noviembre? Líneas 1 y 7 del MB afectadas por manifestaciones

Familias buscadoras rechazan las condiciones del EZLN y lamentan desaire a encuentro en CDMX: "Antes del abrazo llegó el rechazo"

El colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos señaló falta de sensibilidad y anunció el fin del diálogo con los zapatistas tras rechazar reuniones privadas individualizadas

Familias buscadoras rechazan las condiciones del EZLN y lamentan desaire a encuentro en CDMX: "Antes del abrazo llegó el rechazo"

De operadores a mandos regionales: así se posicionaron Los Rs dentro del CJNG

La estructura encabezada por los hermanos R1 y R2 tiene antecedentes documentados desde 2012; autoridades mexicanas y estadounidenses les atribuyen operaciones de narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y control territorial en Michoacán y Jalisco

De operadores a mandos regionales: así se posicionaron Los Rs dentro del CJNG

“Nos casamos en secreto”: Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel desatan rumores

La pareja fue cuestionada por la prensa sobre el status de su relación sentimental

“Nos casamos en secreto”: Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel desatan rumores
MÁS NOTICIAS

NARCO

De operadores a mandos regionales: así se posicionaron Los Rs dentro del CJNG

De operadores a mandos regionales: así se posicionaron Los Rs dentro del CJNG

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

Fuerzas federales detienen a dos líderes del Cártel de Sinaloa en Chiapas: hay catorce arrestados

Mandos regionales del CJNG, meseros y músicos: quiénes son todos los detenidos junto al “R2”

Funcionaria de 23 años de Oaxaca es señalada por amenazar a una diputada federal y presumir vínculos con el narco

ENTRETENIMIENTO

“Nos casamos en secreto”: Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel desatan rumores

“Nos casamos en secreto”: Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel desatan rumores

Crista Montes habla de su distanciamiento con Gala y reconoce que se arrepiente de las publicaciones sobre sus hijas: “Lo puse enojada”

Quién es Daniel Delgado, el misterioso futuro esposo de Lambda García que gracias a su profesión se enamoraron

Sabrina Sabrok destapa que Cristian Castro quería conocerla pese a que está casada: “Me volvió a escribir”

Nuevo elenco de doblaje de la película Wildwood: quiénes son Danna Alcalá, Érica Edwards y Erick Selim

DEPORTES

Conductores y repartidores por aplicación anuncian movilización en CDMX: a qué hora inicia y dónde será

Conductores y repartidores por aplicación anuncian movilización en CDMX: a qué hora inicia y dónde será

Se termina el sueño y México de queda con dos medallas de bronce en boxeo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar

Qué necesita Pumas para avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil tras caer ante Tigres en la ida

¿Gilberto Mora perderá el número 10 con el regreso de Alexis Vega a la Selección Mexicana? Esto se sabe

Liga MX: cuándo regresa el Apertura 2026 y con qué partido abre por la pausa de la Fecha FIFA