Liga MX: cuándo regresa el Apertura 2026 y con qué partido abre por la pausa de la Fecha FIFA

La Liga MX detiene el Apertura 2026 por la Fecha FIFA y reanuda la actividad hasta el viernes 20 de noviembre con Puebla ante Atlético de San Luis, partido que abre la jornada 17 (X@LigaBBVAMX)

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La Liga MX detiene el Apertura 2026 por la Fecha FIFA y reanuda la actividad hasta el viernes 20 de noviembre con Puebla ante Atlético de San Luis, partido que abre la jornada 17. Esta última fecha de la fase regular define los cruces entre los ocho clasificados.

La pausa ocurre por los Cuartos de Final de la Nations League, instancia en la que la Selección Mexicana enfrenta a Jamaica. Después de los compromisos internacionales, los clubes regresarán para disputar una jornada que puede modificar el orden de la tabla antes de la fase final.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 Pumas UNAM's Robert Morales celebrates scoring their second goal from the penalty spot REUTERS/Luis Cortes

Cruz Azul llegará al último compromiso de la Fase Regular como líder tras imponerse 3-2 a Tigres y alcanzar 32 puntos. América y Chivas se mantienen cerca con 30 unidades, por lo que la jornada 17 también pone en juego la cima de la clasificación.

La fecha comienza el viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas en el duelo entre Puebla y Atlético de San Luis, aunque dos horas después se juegan Tijuana ante Atlante y FC Juárez frente a Atlas.

¿Cómo va la tabla de posiciones?

Como se mencionó anteriormente, Cruz Azul ocupa el primer lugar del Apertura 2026 con 32 puntos. América es segundo y Chivas tercero, ambos con 30 unidades. Por su parte, Toluca suma 27, la misma cifra que Atlas, mientras que Santos Laguna llegó a 25.

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León se ubica en el séptimo sitio con 23 puntos. Pachuca y Tijuana aparecen después con 22 unidades. Monterrey y Pumas tienen 21, mientras que Querétaro mantiene opciones con 20 puntos.

La parte baja de la tabla tiene a FC Juárez en el último lugar con 11 unidades. Necaxa registra 13 y Atlante cuenta con 14. Los tres equipos cierran la clasificación tras 16 jornadas.

Cruz Azul se impuso ante Tigres y se quedó con el liderato al llegar a 32 puntos, mientras que los empates de América y Chivas los dejaron como segundo y tercero respectivamente con 30 unidades (captura de pantalla)

Resultados de la jornada 16

Pumas y América igualaron 2-2 en el clásico, mientras que León y Chivas repartieron puntos tras empatar 1-1.

En la jornada 16, Necaxa venció 1-0 a Tijuana y FC Juárez superó con idéntico marcador a Atlético de San Luis como visitante. Santos Laguna también ganó fuera de casa al derrotar 2-0 al Atlante.

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Pachuca goleó 4-1 al Atlas, en tanto que Cruz Azul derrotó 3-2 a Tigres en un duelo con cinco tantos. Toluca obtuvo la victoria más amplia de la fecha con su 4-0 sobre Monterrey, y Puebla se llevó los tres puntos de Querétaro al imponerse 2-0.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 7, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their third goal REUTERS/Cristian De Marchena

¿Cuándo regresa la Liga Mx y con qué partido inicia la jornada 17?

La jornada 17 continuará el sábado 21 de noviembre cuando jueguen Pachuca ante Toluca y Santos Laguna contra León a las 17:00 horas. Además, Pumas recibe a Monterrey a las 19:00, en un duelo entre dos equipos que suman 21 puntos.

La actividad sabatina termina con Tigres ante América a las 21:00 horas. Los regiomontanos vienen de caer frente a Cruz Azul, mientras que las Águilas buscan volver a la victoria luego del empate en el clásico ante Pumas.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Monterrey - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 7, 2026 Toluca's Paulinho reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

La jornada 17 concluye el domingo 22 de noviembre. Chivas recibe a Cruz Azul a las 17:07 horas y Querétaro enfrenta a Necaxa a las 19:00 horas.

El partido entre Chivas y Cruz Azul enfrenta a dos de los tres primeros lugares. Los cementeros llegan con 32 puntos y el Rebaño suma 30, por lo que el marcador puede mover la parte alta de la tabla antes de que se definan los cruces de la siguiente fase.