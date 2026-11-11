Hugo Sánchez llama “La Niña de Oro” a Charlyn Corral

Hugo Sánchez bautizó a Charlyn Corral como la "Niña de oro" (X/ @famasalon)

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Hugo Sánchez bautizó a Charlyn Corral como “La Niña de Oro” durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, celebrada en Pachuca, y la presentó ante los asistentes como la única mexicana nacida en el país que, al igual que él, ha conquistado un título de máxima goleadora fuera de México.

Hugol explicó que el apodo establece un vínculo entre ambas trayectorias. “Somos los únicos mexicanos que hemos conseguido títulos de máximos goleadores fuera de México, nacidos en México”, afirmó al destacar lo logrado por los dos futbolistas durante la ceremonia.

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Charlyn Corral ganó el Trofeo Pichichi con el Levante durante la temporada 2017-2018. Por su parte, Hugo Sánchez conquistó cinco títulos de goleo en España: uno con el Atlético de Madrid y cuatro con el Real Madrid.

Hugo Sánchez destacó los logros goleadores de Charlyn Corral

Charlyn Corral fue homenajeada en el Salón de la Fama Internacional 2026 (X/ @famasalon)

Durante su participación, el retirado futbolista recordó que no pudo competir por el Balón de Oro en su época como jugador, debido a que el premio estaba reservado para futbolistas nacidos en Europa. El exdelantero contrastó esa limitación con la Bota de Oro que obtuvo como delantero mexicano.

“Yo no tuve la oportunidad de ganar el Balón de Oro porque nos discriminaron en ese entonces, porque solo se los daban a los que nacían en Europa, pero yo gané la Bota de Oro, un humilde mexicanito la ganó”, señaló. También llamó a valorar a los jugadores nacionales que destacan fuera del país y definió a Corral como “la mejor del mundo, no me la limites”.

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La delantera recibió el homenaje acompañada por sus compañeras de Pachuca, quienes asistieron a la ceremonia y la ovacionaron. El acto también destacó el Trofeo Gerd Müller femenino que obtuvo Corral en 2026 por su producción goleadora durante la temporada.

Sánchez tuvo su propio reconocimiento por 50 años de trayectoria en el futbol. Como parte del homenaje, los organizadores proyectaron un video con cinco goles de su carrera que repasó algunos de los momentos que lo consolidaron como referente mexicano.

Hugo Sánchez destacó los logros goleadores de Charlyn Corral (Reuters/Matthew Childs)

El homenaje a Charlyn Corral y su camino en el futbol femenil

La ceremonia también reconstruyó los primeros años de Corral mediante un video sobre una niña que debía enfrentar prejuicios para tener un lugar en la cancha. “A veces dicen que no puedo jugar con ellos, pero a la pelota le da igual si le pega un niño o una niña. Ella nada más sabe si le pegas con ganas o con miedo y yo miedo no tengo”, se escuchó durante la presentación.

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La grabación cerró con una declaración que resumía la meta de aquella niña: “Me llamo Charlyn. Tengo 11 años y quiero ser futbolista profesional”. Más tarde, Corral compartió el escenario con Javier “Chicharito” Hernández y Sánchez, dos figuras del futbol mexicano.

Charlyn Corral recordó los obstáculos y apoyos en su carrera

Al tomar la palabra, Corral reconoció que estaba más nerviosa que en una ceremonia que había vivido semanas antes en Londres. La jugadora explicó que no preparó un discurso porque quería hablar desde la emoción: “No quise planear nada de lo que iba a decir. Simplemente quise pararme aquí, fluir”.

Charlyn Corral recordó los obstáculos y apoyos en su carrera (REUTERS/Raquel Cunha)

La delantera relató que durante su formación encontró puertas cerradas y escuchó cuestionamientos sobre su estatura y complexión física. “He sido una mujer que por momentos se le cerraron puertas”, dijo al recordar las dudas que llegó a tener sobre sus propias capacidades.

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Corral señaló a su hermano como una de las personas que despertaron su amor por el futbol y agradeció la enseñanza de sus padres, presentes en el evento. “Mi padre y mi madre, que también están aquí, siempre me dijeron que lo más importante era que tú te admiraras”, recordó.

Su carrera la llevó a jugar en Estados Unidos, Finlandia y España, lejos de su familia y de los sitios donde comenzó a perseguir su meta. Al final de su intervención, Corral atribuyó sus logros al respaldo de compañeras, entrenadores y todas las personas que han contribuido al crecimiento del futbol femenil.

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