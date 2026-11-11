¿Gilberto Mora perderá el número 10 con el regreso de Alexis Vega a la Selección Mexicana? Esto se sabe

(REUTERS/Henry Romero)

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El regreso de Alexis Vega a la Selección Mexicana podría generar un cambio en uno de los dorsales más emblemáticos del equipo nacional.

El delantero del Toluca vuelve a una convocatoria después de que Gilberto Mora recibiera el número 10 durante el inicio del proceso de Rafael Márquez, por lo que ahora surge la duda sobre quién podría quedarse con ese histórico número.

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El juvenil de 18 años se ganó la confianza del cuerpo técnico tras su participación en el Mundial y sus primeras actuaciones con el Tricolor. Además, marcó el gol con el que México evitó la derrota ante Colombia en el debut de Márquez como entrenador.

En aquella convocatoria de septiembre, Vega no fue considerado, por lo que Mora tuvo la oportunidad de portar el histórico dorsal. Sin embargo, el regreso de Alexis vuelve a abrir la posibilidad de que el número 10 cambie de dueño.

Por ahora, no está definido quién lo portará, aunque Mora podría mantener el dorsal que recibió al comienzo de esta nueva etapa del Tricolor.

¿Quién utilizaba el número 10 antes de Gilberto Mora?

(REUTERS/Albert Gea)

Antes de que el juvenil recibiera ese dorsal, Alexis Vega era uno de los futbolistas que lo portaban con la Selección Mexicana. El delantero del Toluca utilizó el número 10 durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y también lo llevó en el Mundial de 2026.

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Sin embargo, su participación en la última justa mundialista fue limitada, pues apenas disputó 11 minutos. Además, las lesiones le han impedido consolidarse como titular en el conjunto nacional.

Por ello, su regreso al Tricolor llega en un momento en el que tendrá que competir por recuperar el protagonismo y, posiblemente, también el dorsal que anteriormente le pertenecía.

¿Cuándo decidirá Rafael Márquez quién será el 10 de México?

(X / @miseleccionmx)

La decisión final estará en manos de Rafael Márquez. Actualmente, la Selección Mexicana se encuentra concentrada en el complejo de Mayakoba, en Quintana Roo, donde trabaja para adaptarse a las condiciones climáticas que encontrará durante su visita a Jamaica.

Los 28 futbolistas convocados por el entrenador realizan sus entrenamientos sin un número asignado en sus camisetas. Será hasta la primera práctica en territorio jamaiquino cuando el cuerpo técnico determine los dorsales que utilizará cada integrante del equipo.

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Por ahora, Gilberto Mora conserva el número 10, aunque el regreso de Alexis Vega mantiene abierta la posibilidad de un cambio.

¿Qué jugadores han utilizado el número 10 de México en los Mundiales?

Cuauhtémoc Blanco.

El dorsal 10 tiene un significado especial dentro del futbol y la Selección Nacional. A lo largo de las distintas generaciones, varios jugadores han tenido la responsabilidad de llevarlo durante las Copas del Mundo, entre ellos figuras que marcaron diferentes etapas del Tricolor.

Esta es la lista de los futbolistas que han utilizado ese número en los Mundiales:

Tomás Balcázar – Suiza 1954: fue el primer mexicano en portar el número 10 en una Copa del Mundo. Disputó los encuentros ante Brasil y Francia, partido en el que consiguió marcar el gol del empate momentáneo.

Crescencio Gutiérrez – Suecia 1958: utilizó el dorsal 10 y participó en los tres encuentros de la fase de grupos frente a Suecia, Gales y Hungría.

Guillermo Ortiz – Chile 1962: fue uno de los delanteros convocados para aquella justa mundialista y recibió el número 10, aunque no tuvo minutos durante el torneo.

Javier Fragoso – Inglaterra 1966: portó el dorsal durante el Mundial y disputó el partido completo ante Francia. No tuvo participación frente a Inglaterra y Uruguay.

Horacio López Salgado – México 1970: llevó el número 10 y participó en dos partidos de la fase de grupos. No disputó los Cuartos de Final ante Italia.

Cristóbal Ortega – Argentina 1978: fue el encargado de utilizar ese dorsal y únicamente participó en el encuentro frente a Polonia.

Tomás Boy – México 1986: fue el capitán y número 10 del conjunto mexicano. Disputó todos los partidos de aquella Copa del Mundo, en la que el Tricolor alcanzó los Cuartos de Final.

Luis García – Estados Unidos 1994 y Francia 1998: utilizó el número 10 en dos Mundiales consecutivos. En 1994 marcó dos goles ante Irlanda y disputó los cuatro partidos de México. En Francia 1998 no tuvo minutos.

Cuauhtémoc Blanco – Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010: portó el histórico dorsal en ambas competiciones. En 2002 anotó el gol del triunfo frente a Croacia y fue titular en todos los partidos. En 2010 también marcó, esta vez ante Francia, aunque no participó en los Octavos de Final.

Guillermo Franco – Alemania 2006: llevó el número 10 y participó en los tres encuentros de la fase de grupos. No marcó goles ni disputó los Octavos de Final contra Argentina.

Giovani dos Santos – Brasil 2014 y Rusia 2018: fue el número 10 del Tricolor en ambas ediciones. En Brasil disputó todos los partidos y marcó ante Países Bajos en Octavos de Final. Cuatro años después, solamente tuvo participación frente a Corea del Sur.

Alexis Vega – Qatar 2022: fue el último futbolista que utilizó el número 10 de México en una Copa del Mundo. Participó en los tres partidos de la fase de grupos, instancia en la que el equipo nacional quedó eliminado.

Gilberto Mora – Estados Unidos 2026: recibió el dorsal previo partido amistoso frente a Colombia, disputado en Baltimore. Con 17 años, el juvenil estrenó el número 10 y anotó el gol que selló el empate 1-1, convirtiéndose en el mexicano más joven en portar ese número y marcar con la selección absoluta.

¿Por qué el número 10 es tan importante en el futbol?

El número 10 es uno de los dorsales más reconocidos del futbol mundial. Tradicionalmente se relaciona con los jugadores encargados de generar peligro en ataque, distribuir el balón y aportar creatividad al funcionamiento ofensivo de sus equipos.

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Por lo general, se asocia con mediocampistas ofensivos o enganches que destacan por su visión de juego, capacidad para asistir, regatear y participar en las acciones de definición.

Su importancia también está ligada a grandes figuras de la historia del futbol, como Pelé, quien utilizó el número 10 en el Mundial de Suecia 1958, además de Diego Maradona, Zinedine Zidane y Lionel Messi, quienes contribuyeron a convertirlo en un símbolo de talento y liderazgo dentro de la cancha.