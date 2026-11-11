Excampeón del mundo advierte lo que pasaría en una revancha entre Canelo y Crawford: “Le dará una paliza”

Timothy Bradley advirtió que Terence Crawford le dará una paliza a Canelo Álvarez si ambos logran pactar una revancha (ASSOCIATED PRESS).

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Timothy Bradley advirtió que Terence Crawford le dará una paliza a Canelo Álvarez si ambos logran pactar una revancha, ahora que el mexicano recuperó el cinturón supermediano del CMB frente a Christian Mbilli el pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

El excampeón mundial sostuvo que el rendimiento de Santos Saúl Álvarez ante Mbilli no ha sido suficiente para revertir el resultado de su primer enfrentamiento con Bud Crawford. Además, Bradley condicionó su pronóstico a que su compatriota salga del retiro y acepte volver a medirse con el jalisciense.

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“Si Terence Crawford dijo que volvería para hacer una pelea más y que sería contra Canelo Álvarez, les digo ahora mismo: si Terence Crawford regresa y se enfrenta a Canelo, a esta versión de Canelo Álvarez que vimos [contra Mbilli], le dará una paliza”, dijo Bradley en su canal de YouTube.

FILE PHOTO: ON THIS DAY -- May 10 May 10, 2008 BOXING - American boxer Timothy Bradley lands a punch on Briton Junior Witter en route to his split decision victory to become the new World Boxing Council (WBC) light-welterweight champion. Bradley sent Witter sprawling to the mat in the sixth round which proved to be the decisive moment in the fight, with two judges scoring the contest 115-113 and 114-113 in favour of the American and the third scoring it 115-112 for the Briton. With the win, Bradley remained undefeated in professional boxing, improving to 22-0, but he suffered his first loss six years later to Manny Pacquiao. Action Images via Reuters/Andrew Couldridge/File Photo

El excampeón del mundo de la OMB añadió que el dominio será mayor al registrado en la primera pelea. “Aún mayor [que la primera vez]”, afirmó al referirse a una posible segunda confrontación entre ambos campeones.

Por su parte, Crawford ha dejado abierta la puerta a un regreso después de defender a Canelo de las críticas por su actuación ante Mbilli. Hace algunos días el estadounidense publicó en sus redes sociales “Quizá una más”.

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Crawford venció a Canelo por decisión unánime en Las Vegas

La primera pelea entre Crawford y Álvarez se celebró el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El estadounidense subió tres divisiones para disputar el campeonato indiscutido de peso supermediano y se impuso por decisión unánime.

Los jueces entregaron tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113 a favor de Crawford.

Con esa victoria, Terence Crawford le arrebató a Canelo los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB, además del anillo de The Ring. El estadounidense controló buena parte de los 12 asaltos y superó al mexicano pese a llegar como el peleador de menor peso natural.

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Terence Crawford golpea a Saúl "Canelo" Álvarez durante la pelea por la unificación de los títulos supermedianos. Estadio Allegiant, Las Vegas, Nevada, EEUU. 14 de septiembre de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Joe Camporeale

Después de la pelea, el CMB le retiró a Crawford su título por no cubrir la cuota solicitada por el organismo. Más tarde, el boxeador de Estados Unidos anunció su retiro del boxeo profesional.

Tras más de un años, Canelo volvió a la actividad para enfrentar a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad. El tapatío recuperó el cinturón supermediano del CMB por decisión unánime, con puntuaciones de 115-112, 116-111 y 117-110.

Mbilli presionó con un mayor volumen de golpes durante varios pasajes, pero Álvarez conectó los impactos más claros en la segunda mitad de la pelea. El francés recibió además una deducción de punto en el octavo round por un golpe en la nuca.

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Luego de vencer a Mbilli, Canelo no anunció una fecha ni un rival para su siguiente presentación. El mexicano dijo que busca descansar antes de decidir su futuro, aunque la opción de una revancha contra Crawford se mantiene entre sus planes.

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer

Lester Martínez, Crawford y Hamzah Sheeraz aparecieron entre los rivales de Canelo

El futuro de Canelo Álvarez contempla tres posibles rivales para 2027: Lester Martínez, Terence Crawford y Hamzah Sheeraz. Aunque la programación no tiene confirmación oficial de las partes involucradas.

La primera pelea del calendario podría ser en marzo contra Lester Martínez, campeón interino del CMB. El guatemalteco aparece como una alternativa para que el tapatío realice una defensa en las 168 libras.

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Lester Martínez retuvo el título interino supermediano del CMB al vencer por nocaut técnico a Luka Plantić en el décimo asalto en Los Ángeles. (Captura de pantalla)

La revancha ante Crawford quedó contemplada para mayo. Ese combate depende de que “Bud” confirme su regreso al ring, ya que hasta ahora permanece retirado después de la victoria que consiguió sobre el mexicano en Las Vegas.

El tercer rival podría ser Hamzah Sheeraz, campeón supermediano de la OMB. Un enfrentamiento entre el británico y Canelo le da al jalisciense la posibilidad de sumar otro cinturón en la división.