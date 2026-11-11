Javier Aguirre iguala récord con Valencia en triunfo ante Tavernes

Javier Aguirre sumó su primera goleada al frente del Valencia tras imponerse 6 goles a 0 al Tavernes (REUTERS)

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Javier Aguirre llevó al Valencia a igualar una marca que el club mantenía desde 1991, luego de vencer 0-6 al Tavernes en la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo español consiguió su mayor goleada como visitante en el torneo, aunque el encuentro se disputó en Mestalla porque el estadio del rival no cumplía con los requisitos para recibirlo.

El resultado representó el triunfo más amplio del Valencia fuera de casa en la Copa del Rey desde el 0-6 que consiguió ante el CD Ornedo, también en la competición, marca tenía 35 años sin repetirse.

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Javier Aguirre descartó los milagros en el Valencia, que llegó a la jornada 11 de LaLiga sin triunfo bajo el mando del técnico mexicano (EFE)

Aguirre dirigió su sexto partido desde que asumió el cargo a finales de septiembre, después de su paso por la Selección Mexicana en el Mundial de 2026. El mexicano llegó al club con la encomienda de sacarlo de la zona de descenso en LaLiga.

Valencia resolvió la eliminatoria en menos de media hora

El Tavernes ejerció como local administrativo en Mestalla, debido a que su campo no reunía las condiciones para albergar el partido. La diferencia de seis categorías entre ambos equipos quedó expuesta desde el arranque de la eliminatoria.

Dani Raba abrió el marcador a los 34 segundos. Aimar Blázquez recibió un pase al espacio y asistió al delantero, quien remató de primera intención para superar al portero Arnau Mainar.

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El técnico mexicano del Valencia, Javier Aguirre, durante el encuentro correspondiente a la décima jornada de Laliga EA Sports jugaron Valencia y Villarreal en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE / Ana Escobar.

Hugo Duro amplió la ventaja en el minuto 10 tras una asistencia de Raba. Luis Rioja anotó el tercero después de un tiro de esquina y Harvey Elliott firmó el 0-4 con un tiro libre antes del descanso.

El Valencia había resuelto el partido en los primeros 23 minutos. La goleada también permitió que Aguirre diera minutos a futbolistas que no habían tenido continuidad durante sus primeros encuentros al frente del equipo.

Aimar Blázquez marcó los dos goles restantes en la segunda mitad. El canterano convirtió al minuto 57 y volvió a anotar al 69, en ambas ocasiones después de recibir asistencias de Rioja.

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El resultado clasificó al Valencia a la segunda ronda de la Copa del Rey. También dejó al Tavernes sin opciones de extender una participación que había llevado a cientos de sus aficionados a Mestalla.

Aguirre registra dos triunfos, dos empates y dos derrotas

El Vasco acumula un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas en sus primeros seis compromisos con Valencia, al sumar el 0-6 se sumó a sus cinco partidos anteriores de LaLiga.

En el campeonato español, el técnico mexicano ha conseguido un triunfo, dos igualadas y dos derrotas. Una de esas caídas ocurrió frente al Real Madrid.

El Valencia llegó al parón internacional de noviembre en el lugar 19 de LaLiga, apenas por encima del Málaga. El club se mantiene en puestos de descenso tras 12 jornadas y está a una victoria de salir de la zona baja.

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El entrenador del Valencia Javier Aguirre (d)durante el partido de la jornada 9 de LaLiga que Valencia CF y Athletic Club de Bilbao disputaron el sábado en el estadio de Mestalla. EFE/Manuel Bruque

La goleada contra Tavernes no modificó la posición del equipo en la liga, pero ofreció una pausa después de la derrota por 0-3 ante el Real Madrid. Mientras tanto, Aguirre reconoció que la prioridad sigue siendo revertir el rendimiento en el torneo local.

“Vamos a ver si somos capaces de una vez por todas de engancharnos en la liga”, dijo Aguirre después del partido.

El entrenador mexicano explicó que el duelo le permitió recuperar a jugadores con lesiones largas y evaluar alternativas para la plantilla. Fulquier, Copete, Sato, Elliott y Rioja tuvieron participación en un encuentro que el técnico utilizó para ampliar sus opciones.

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Aguirre señaló que la actuación de Aimar Blázquez le dejó “buenos minutos de calidad”. El delantero de la cantera cerró la noche con un doblete, mientras Valencia igualó una goleada que no registraba desde 1991.