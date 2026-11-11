César Montes analizaría continuidad en el Lokomotiv tras ataque de drones en el tren que viajaba ( REUTERS/Pedro Nunes)

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César Montes evaluaría su continuidad en Rusia después de que el tren en el que viajaba el plantel del Lokomotiv de Moscú fuera alcanzado durante un ataque de drones en la región de Vorónezh. La información sobre sus inquietudes y la posibilidad de una salida fue publicada originalmente por 365Scores.

El defensor mexicano regresaba a Moscú con el equipo tras el partido ante Rostov del Don cuando se produjo el ataque, ocurrido durante la noche del 25 y madrugada del 26 de octubre. El vagón ocupado por los futbolistas no fue alcanzado, de acuerdo con reportes recogidos por el periodista deportivo Iván Kárpov, quien compartió detalles de la situación que experimentó el seleccionado nacional.

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Montes y el resto de la delegación no sufrieron lesiones. Después de la interrupción del trayecto ferroviario, los jugadores y el cuerpo técnico completaron el viaje por carretera hasta la capital rusa.

César Montes pidió tiempo al club tras el ataque

César Montes pidió tiempo al club tras el ataque (REUTERS/Pedro Nunes)

De acuerdo con 365Scores, Montes comunicó a su entorno cercano la preocupación que le generó el episodio y también habló de ello con la directiva del Lokomotiv. El medio indicó que el club le concedió un periodo de descanso para que pudiera recuperarse anímicamente tras lo ocurrido, pues para el mexicano fue un episodio traumático que lo mantenía intranquilo.

Los reportes del periodista Fernando Esquivel señalan que el club ofreció al jugador acompañamiento y garantías de seguridad, además de hasta dos semanas de margen antes de una reincorporación paulatina a los entrenamientos. Al respecto no hay un comunicado público del Lokomotiv que detalle esa medida individual.

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El episodio representó para el central mexicano una experiencia directa en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque no estuvo en el vagón dañado ni resultó herido, el ataque obligó a modificar el traslado del grupo y terminó con el recorrido en autobús.

El contrato de Montes con Lokomotiv vence en 2029

El Lokomotiv mantiene a Montes dentro de su proyecto deportivo y contempla su regreso a la actividad después de la Fecha FIFA, sujeto a su evolución. El defensa mexicano tiene contrato con el club hasta 2029, por lo que una posible salida del equipo sería complicada por su vinculación actual.

El contrato de Montes con Lokomotiv vence en 2029 (Jerome Miron-Imagn Images)

El mismo reporte apunta que la familia del futbolista le sugirió valorar un cambio de destino por razones de seguridad. Su representante habría retomado conversaciones exploratorias con clubes de otros mercados, con Europa como opción prioritaria en el plano deportivo para mantener un nivel competitivo.

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Un regreso al futbol mexicano y una alternativa en Estados Unidos aparecen entre los escenarios mencionados, aunque no se han informado ofertas formales. Cualquier operación dependería de una negociación con el Lokomotiv.

365Scores reportó que el club ruso fijaría una referencia cercana a 10 millones de euros para escuchar propuestas por César Montes. Hasta ahora, no hay un anuncio oficial sobre una transferencia ni una fecha confirmada para su vuelta a los entrenamientos.

El tren de Lokomotiv fue alcanzado en Vorónezh durante el regreso a Moscú

El Lokomotiv volvía de Rostov del Don tras perder 2-0 en la liga rusa. Montes estuvo en la convocatoria, pero no participó en ese encuentro. El equipo viajaba en un tren de la ruta Anapa-Moscú cuando se reportó el ataque en territorio de Vorónezh.

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Medios locales señalaron que un dron dañó uno de los vagones del tren, sin afectar la sección en la que se encontraban los integrantes del club. Personal médico del Lokomotiv atendió a pasajeros de otros vagones.

El club confirmó después que la plantilla había llegado completa a su centro de entrenamiento y que retomó la preparación para sus compromisos de Copa y campeonato. Lokomotiv informó que sus jugadores y empleados regresaron sin lesiones.

Las autoridades regionales reportaron tres muertos y 39 heridos por los ataques con drones registrados en Vorónezh esa noche. Ese balance corresponde al conjunto de incidentes en la región y no únicamente al tren en el que viajaba la delegación del club moscovita.

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