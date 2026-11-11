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Barrio NFL en CDMX: fechas, actividades y dónde comprar tus boletos para disfrutar de la experiencia previo al Mexico City Game

Previo al juego que se llevará a cabo entre los 49ers y los Vikings, habrá una serie de actividades para todos los aficionados a lo largo de la ciudad

Previo al juego que se llevará a cabo entre los 49ers y los Vikings, habrá una serie de actividades para todos los aficionados a lo largo de la ciudad. (AS Kirby Lee-USA TODAY Sports)
Previo al juego que se llevará a cabo entre los 49ers y los Vikings, habrá una serie de actividades para todos los aficionados a lo largo de la ciudad. (AS Kirby Lee-USA TODAY Sports)
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La NFL regresará a la Ciudad de México el próximo 28 de noviembre con el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte. Antes del encuentro, la liga prepara una serie de actividades dirigidas a los aficionados al futbol americano.

Uno de los eventos será Barrio NFL, un festival que se realizará del 18 al 21 de noviembre en Fernando Montes de Oca 126, en la colonia Condesa. El espacio reunirá propuestas relacionadas con el deporte, la cultura y las tradiciones mexicanas.

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La programación contempla dinámicas interactivas, exhibiciones y la presencia de leyendas de la NFL, en un evento que busca acercarse a más aficionados al futbol americano.

Cómo conseguir entradas para Barrio NFL

Así podrás comprar entradas para Barrio NFL. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)
Así podrás comprar entradas para Barrio NFL. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

La entrada a Barrio NFL será gratuita, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad disponible en cada jornada. Para ingresar, los aficionados deberán registrarse con anticipación y generar un pase digital a través de los canales oficiales de la NFL.

El trámite se realiza mediante NFL OnePass, la aplicación móvil de la liga para sus eventos internacionales. La plataforma permite elegir la fecha y el horario de asistencia, además de emitir un código QR individual que funcionará como boleto de entrada.

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Para obtener el acceso, los interesados deben seguir estos pasos:

  • Descargar la aplicación NFL OnePass desde App Store o Google Play, o ingresar al sitio oficial de la plataforma.
  • Crear una cuenta con un correo electrónico vigente o iniciar sesión si ya se cuenta con un perfil.
  • Ubicar la opción Barrio NFL CDMX dentro del apartado de eventos o experiencias internacionales.
  • Llenar el formulario de registro con los datos solicitados.
  • Seleccionar el día y la franja horaria disponibles para asistir.
  • Confirmar la solicitud y esperar la generación del pase digital.
  • Presentar el código QR personal en el acceso de la sede ubicada en la colonia Condesa.

El registro previo será indispensable para asistir. Aunque no tendrá costo, el pase digital permitirá controlar el aforo y organizar el ingreso de los asistentes durante los cuatro días de actividades.

Exhibiciones y actividades por hacer en Barrio NFL

Esto es todo lo que podrá hacer en Barrio NFL. (AP Foto/Duane Burleson, Archivo)
Esto es todo lo que podrá hacer en Barrio NFL. (AP Foto/Duane Burleson, Archivo)

Dentro de Barrio NFL, los asistentes podrán recorrer distintas zonas temáticas diseñadas para acercarlos a la historia de la liga y a la experiencia del futbol americano. La programación incluye exhibiciones, espacios de convivencia, artículos oficiales y actividades para público de distintas edades.

  • Exhibición del trofeo Vince Lombardi.
  • Muestra de la colección completa de anillos correspondientes a los 60 Super Bowls.
  • Galerías visuales inspiradas en la cultura chilanga y espacios para tomarse fotografías con ambientación local.
  • Venta de productos oficiales de la NFL.
  • Colecciones conmemorativas exclusivas del partido que se jugará en México.
  • Talleres y dinámicas interactivas para los aficionados.

Con estas actividades, Barrio NFL busca ofrecer una experiencia que vaya más allá del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, con espacios dedicados a la historia, la cultura y la convivencia entre aficionados.

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