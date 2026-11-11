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Al borde del llanto, Humberto “Chupete” Suazo se conmueve en investidura al Salón de la Fama

El exdelantero de Rayados de Monterrey fue inmortalizado por su carrera en el futbol mexicano y agradeció el recibimiento que tuvo en México durante su carrera

Chupete Suazo se conmovió en investidura al Salón de la Fama (X/ @famasalon)
Chupete Suazo se conmovió en investidura al Salón de la Fama (X/ @famasalon)
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Humberto Chupete Suazo ingresó al Salón de la Fama del Futbol Internacional como integrante de la Generación 2026, durante una ceremonia realizada este martes 10 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, el exdelantero se mostró conmovido por el reconocimiento que inmortalizará su carrera con el Club de Futbol Monterrey y la Selección de Chile.

El exdelantero compartió distinción con 17 figuras del futbol nacional e internacional, entre ellas Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Miroslav Klose y Bebeto. También fueron investidos los exrayados Oribe Peralta, Ramón Morales y Antonio Turco Mohamed.

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Suazo llegó a Monterrey en 2007 y disputó 255 partidos oficiales con Rayados. En ese periodo anotó 121 goles y dio 64 asistencias, registros que lo colocaron como máximo goleador histórico del club durante casi siete años, hasta que Rogelio Funes Mori superó su marca en 2021.

Chupete Suazo se conmueve en llanto por investidura al Salón de la Fama

El Chupete Suazo se conmovió durante investidura al Salón de la Fama (X/ @TUDNMEX)
El Chupete Suazo se conmovió durante investidura al Salón de la Fama (X/ @TUDNMEX)

Durante su discurso, el chileno se mostró conmovido por el reconocimiento y agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera. “La verdad que estoy muy emocionado. Primero me gustaría dar las gracias a la organización, a todos los que hicieron posible que yo estuviera presente acá. La verdad que me llena de mucho orgullo”, expresó.

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El exfutbolista recordó a su familia y los sacrificios que hicieron para respaldarlo. “Muchas veces, por dejar los sueños de lado, me acompañaron en mi proceso”, señaló antes de enviar un saludo a sus hijas, quienes no asistieron a la ceremonia. Fue uno de los momentos más emotivos de la noche, pues el Chupete Suazo se quebró su voz.

También mencionó a su padre, quien falleció, y a su madre, que permanece en Chile. “Perdón, pero estoy muy emocionado”, dijo mientras sollozaba, lo que provocó una ola de aplausos entre el público.

Suazo también reconoció a los entrenadores que lo ayudaron a crecer dentro y fuera de la cancha. “A todos mis entrenadores que me hicieron mejor persona, mejor jugador”, afirmó. Además, agradeció a su actual club, San Luis de Quillota, institución que le permitió dirigir durante este año y le otorgó permiso para asistir a la ceremonia.

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Humberto "el chupete" Suazo recibió un extenso homenaje dentro de la institución para enmarcar su trayectoría y aporte al club. Crédito: X/ @Rayados

El exjugador reservó un reconocimiento especial para sus antiguos compañeros y para el Club de Fútbol Monterrey, al que se refirió como “mis Rayados”. Agradeció al equipo por abrirle las puertas de México, país donde nació uno de sus hijos, y por permitirle demostrar sus capacidades para construir una historia junto al club. “No me salen las palabras. Estoy muy emocionado. Agradecer a todos nuevamente y que sea una linda ceremonia”, concluyó.

Suazo ganó dos Ligas MX y tres Concachampions con Monterrey

Con Rayados, Suazo conquistó los campeonatos de Liga MX del Apertura 2009 y Apertura 2010. Formó parte del tricampeonato de la Liga de Campeones de Concacaf que el club obtuvo en 2011, 2012 y 2013.

El delantero obtuvo el título de máximo anotador del Clausura 2008 con 13 tantos. Junto con Aldo de Nigris, integró una dupla ofensiva recordada por la afición albiazul durante los años de campeonatos del equipo regiomontano.

El chileno también disputó tres partidos con Monterrey en el Mundial de Clubes de la FIFA. En ese torneo representó al futbol mexicano frente a equipos de distintas partes del mundo.

Suazo reservó una parte de su mensaje para sus antiguos compañeros y para el club al que llamó “mis Rayados”. Agradeció a la institución por abrirle las puertas de México, país donde nació uno de sus hijos.

“No me salen las palabras. Estoy muy emocionado. Agradecer a todos nuevamente y que sea una linda ceremonia”, concluyó el exjugador.

El Chupete Suazo anunció su retiro del futbol, fue figura con Rayados de Monterrey
El Chupete Suazo anunció su retiro del futbol, fue figura con Rayados de Monterrey. Foto: Cuartoscuro

El delantero marcó 21 goles con la Selección de Chile

Con la Selección de Chile, Suazo jugó 60 partidos y anotó 21 goles. Fue el máximo anotador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, con 10 anotaciones.

El delantero participó con La Roja en aquella Copa del Mundo, donde el conjunto chileno alcanzó los octavos de final. También tuvo un paso por el futbol europeo al defender al Real Zaragoza de España durante el primer semestre de 2010.

Tras esa etapa regresó a Monterrey para continuar su carrera con los albiazules. Actualmente dirige en San Luis de Quillota, club que le otorgó permiso para asistir a la ceremonia en Pachuca.

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