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Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Aún te puedes registrar para recibir más de 9 mil pesos al mes?

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan

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Los registros para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzaron desde el pasado 1 de junio
Los registros para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzaron desde el pasado 1 de junio

Los registros para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzaron desde el pasado 1 de junio, y una duda que ha surgido en los interesados es si todavía está abierta la convocatoria.

Cabe recordar que la iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan y consiste en una capacitación laboral gratuita que dura 12 meses.

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Este 2026, los aprendices reciben un apoyo económico de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que cubre enfermedad, maternidad o accidentes laborales. Además, al finalizar la capacitación, obtienen un certificado que respalda las habilidades adquiridas.

El siguiente depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el 28 de marzo

El objetivo de la política es brindar experiencia a los jóvenes en cualquier empresa o centro de trabajo que participe para que después puedan ingresar al mundo laboral.

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¿Aún hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro?

La respuesta es sí, aún hay hay registros para Jóvenes Construyendo el Futuro, sin embargo, la convocatoria establece como prioridad a municipios y localidades donde se registran altos índices de vulnerabilidad y rezago social.

Las personas interesadas deben, antes de inscribirse, consultar el mapa de focalización en la plataforma, asegurarse de la disponibilidad de vacantes en su municipio y verificar si la convocatoria permanece abierta, ya concluyó o si la meta de atención fue alcanzada.

Si tienes dudas o necesitas aclaraciones sobre el programa, puedes recibir atención personalizada a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Para ello, llama al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas) o marca el 079, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. También puedes utilizar la plataforma digital y acceder al sistema de Oficinas Virtuales para iniciar un reporte y dar seguimiento a tu estatus en línea.

Joven profesional mexicano en traje oscuro y corbata azul con contorno blanco, posando junto al cartel institucional de 'Jóvenes Construyendo el Futuro'.
Un joven profesional mexicano, vestido de traje, aparece junto al cartel del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, simbolizando las oportunidades de empleo para la juventud en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo registrarse al programa paso por paso?

Para inscribirse al programa, quienes deseen participar deben ingresar a la plataforma digital del programa (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/) y cargar una serie de documentos: CURP actualizada, identificación oficial vigente (puede ser la credencial para votar INE o el pasaporte), comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses (recibo de luz, agua, predial o teléfono) y una fotografía reciente a color. Esta fotografía debe mostrar el rostro descubierto, sin alteraciones y con la ficha de registro expedida por el sistema en mano.

  1. Ingresa a la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/).
  2. Sube la CURP actualizada.
  3. Adjunta una identificación oficial vigente, que puede ser la credencial para votar INE o el pasaporte.
  4. Presenta un comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono) con una antigüedad máxima de tres meses.
  5. Carga una fotografía reciente a color, con el rostro descubierto, sin alteraciones y sosteniendo la ficha de registro que emite el sistema.
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

Detalles de las capacitaciones e impacto social de la iniciativa

Cada centro de trabajo define jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana, y permite elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Jóvenes Construyendo el Futuro ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, ha demandado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Para 2026, la meta es integrar a 500 mil jóvenes, quienes recibirán apoyos económicos de manera bimestral.

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