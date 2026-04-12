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Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

El técnico de Cruz Azul reconoce que el empate dejó sensaciones negativas por el bajo espectáculo

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(Foto: Diego Cedrix)
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El empate sin goles en el Clásico Joven dejó sensaciones encontradas en Cruz Azul. Su entrenador, Nicolás Larcamón, reconoció que el desempeño del equipo no cumplió con las expectativas generadas alrededor de uno de los partidos más mediáticos del torneo, aunque reiteró que el objetivo principal sigue siendo la Liguilla del Clausura 2026.

Al finalizar el encuentro, el estratega argentino admitió su inconformidad con lo visto en el terreno de juego, señalando que el duelo careció de espectáculo debido al planteamiento táctico de ambos equipos.

(Foto: Diego Cedrix)
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“La sensaciones no son las mejores en cuanto a lo que fue el partido en general. Fue muy táctico, cerrado, los sistemas se terminaban emparejando y no había ventaja clara para ningún equipo, nos neutralizamos y eso fue en detrimento del espectáculo. Uno quiere que lo que exprese el equipo sea más vistoso porque no deja de ser un partido con mucha expectativa, mucha resonancia y entorno. No me siento conforme”, declaró.

La exigencia interna se mantiene

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Pese al resultado, Larcamón dejó claro que el nivel de exigencia dentro del plantel no disminuye, especialmente en compromisos de alta relevancia como el Clásico Joven. El técnico subrayó que el equipo debe mostrar una mejor versión en este tipo de escenarios.

“Queremos sumar los nueve puntos para cerrar una vez más un campeonato arriba de 35 puntos. Nos preparamos para lo verdaderamente importante. Cuando íbamos con tres meses sin perder, decía lo mismo, que lo importante es la Liguilla y hoy que hay una merma en el rendimiento, digo lo mismo: lo importante es la Liguilla. En la fiesta grande es donde queremos dar nuestra mejor versión”, señaló.

La Liguilla, el verdadero objetivo

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

El entrenador cementero insistió en que, más allá de los altibajos recientes, el enfoque del equipo se mantiene firme en alcanzar su mejor nivel durante la fase final del campeonato, donde buscarán ser protagonistas.

Larcamón también destacó que la intención era quedarse con la victoria, no solo por la clasificación, sino por el significado que tiene este enfrentamiento para la afición celeste. Además, reconoció que la carga de partidos recientes ha influido en el rendimiento del equipo.

“La ambición era ganar, era una seguidilla de partidos exigente; queríamos volver a ganar el Clásico porque sabemos lo que gira en torno de nuestra afición. El punto es justo y hay que atacar con todo estas tres fechas hablando en el plano de liga local”, dijo.

Con este resultado, Cruz Azul deberá enfocarse en cerrar de la mejor manera la fase regular para llegar en condiciones óptimas a la Liguilla, donde esperan mostrar su versión más competitiva.

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