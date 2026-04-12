América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla

El técnico azulcrema asegura que su equipo sigue en la pelea por el título tras empatar con Cruz Azul. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El empate sin goles en el Clásico Joven dejó lecturas importantes para el América, que, pese a no sumar de a tres, mantiene intactas sus aspiraciones en el Clausura 2026.

Su entrenador, André Jardine, aseguró que el equipo sigue en la pelea y que el resultado ante Cruz Azul refuerza la confianza del plantel en un momento clave de la temporada.

Tras el encuentro correspondiente a la Jornada 14, el estratega brasileño destacó el equilibrio mostrado en el terreno de juego y subrayó que competir al mismo nivel frente a uno de los equipos mejor posicionados es una señal positiva rumbo a la recta final del torneo.

Actualmente, las Águilas ocupan el séptimo puesto de la clasificación con 19 unidades, en una tabla apretada donde varios clubes mantienen aspiraciones similares.

“Bien. Al final me parece justo el marcador. Un Clásico parejo, equilibrado en chances, finalizaciones, remates, posesión y control. Sensaciones de que cuando enfrentas a este equipo que pelea por el título y juegas de igual a igual, terminando te das cuenta que estamos vivísimos en el torneo. En mi visión no hay equipo favorito al título, hay que avanzar entre los ocho porque ahí empieza un nuevo torneo por el título”, comentó.

En un juego sin tantas emociones, las Águilas se mantienen con vida en el certamen. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Semana clave entre Liga y Concachampions

El técnico consideró que, tras lo observado en el duelo, no existe un candidato claro al campeonato, lo que abre la puerta a que cualquier equipo que logre clasificar a la Liguilla pueda aspirar al título.

En paralelo al torneo local, el América afronta una semana determinante en la CONCACAF Champions Cup.

El conjunto azulcrema disputará el partido de vuelta de los cuartos de final ante Nashville, con el objetivo de avanzar a la antesala de la final, y posteriormente se medirá ante Toluca en liga.

América se prepara para su compromiso del próximo martes frente a Nashville. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jardine reveló que el grupo ya se enfoca en estos compromisos y que el objetivo internacional es claro: instalarse entre los cuatro mejores equipos del certamen.

“Conscientes. Hicimos una junta y ya empezamos a vivir esta semana. Empezamos bien. Aunque no salimos con los tres puntos, da la sensación de que el equipo agarra confianza. Salimos de Nashville con un resultado que nos permitirá jugar sin desventaja, pero aún no concretamos el objetivo final que es el martes y luego pensé en Toluca. Ahora pensamos en Nashville, queremos atender este objetivo que es importante para todos, que es colocar a América entre los cuatro equipos en Concachampions”, agregó.

América feliz de regresar al Azteca

Finalmente, el entrenador también se refirió al regreso del equipo al Estadio Banorte, donde destacó el apoyo de la afición y las condiciones del terreno de juego, aunque lamentó no haber podido brindar una victoria.

Después de una larga ausencia, América regresa al Estadio Banorte. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Con mucha emoción. Les dije a los jugadores que yo tenía este sueño de poder regresar a este estadio, ver a nuestra gente llenándolo, jugando un partido como este. Me siento muy feliz, a los jugadores les dio una inyección de ánimo, la cancha está impresionantemente buena. Hablamos de que es importante para la liga mexicana dar un salto de calidad y tener canchas como esta porque podremos exigir un juego bien jugado. Que pena que no brindamos una victoria, pero fue una gran partida”, sentenció.

El jugador del América festeja el primer gol del encuentro. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con la serie empatada 0-0, América definirá su pase a semifinales el martes 14 de abril, mientras que el sábado 18 buscará afianzarse en zona de Liguilla frente a Toluca.