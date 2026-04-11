Más baratos que el Clásico Joven: estos son los precios para el América vs Nashville en el Estadio Azteca

(Alan Poizner-Imagn Images)

El América ya dio a conocer los precios para la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Nashville SC, que se llevará a cabo el próximo 14 de abril, en medio de la conversación que generaron los costos para el próximo duelo ante Cruz Azul.

Para Clásico Joven, algunos boletos se vendieron en cifras cercanas a los 9 mil pesos. En contraste, para el compromiso internacional los precios serán más accesibles, con entradas que van desde los 200 hasta los 1,200 pesos en el “Estadio Azteca”.

Lista de precios

(REUTERS/Diego Delgado)

La preventa de las entradas comenzó el 10 de abril y la venta general arranca este sábado 11. Además, el club incluyó una promoción en zonas seleccionadas con la dinámica de cuatro boletos por el precio de tres.

Así quedaron los precios para el América vs Nashville:

300 Preferente — $200

300 Cabecera — $250

100 Norte — $300

100 Sur — $300

300 Lateral — $350

200 Platea — $400

100 Plus Norte — $400

100 Plus Sur — $500

Palcos Club — $1,200

En la cancha, la serie llega 0-0, por lo que las Águilas necesitan ganar para avanzar. Si el empate sin goles se mantiene, habrá tiempos extra y, de ser necesario, penales.

(Alan Poizner-Imagn Images)

Un gol de Nashville obligaría al América a ir por la victoria, ya que cualquier empate con goles le daría el pase al equipo de la MLS.