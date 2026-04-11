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“El que no corra, no viene”: la nueva regla de oro del Vasco Aguirre para elegir a los convocados del Mundial 2026

El técnico del Tri ha dejado claro que busca compromiso por parte de los jugadores y no un concurso de popularidad

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El timonel azteca busca llevar al Mundial a los mejores elementos de nuestro país.
El timonel azteca busca llevar al Mundial a los mejores elementos de nuestro país. (Especial)

A pocos meses de que ruede el balón en la inauguración de la Copa del Mundo, el seleccionador nacional Javier “Vasco” Aguirre ha enviado un mensaje contundente que ya sacude los vestidores tanto de la Liga MX como de las ligas europeas.

El estratega fue claro: la Selección Mexicana no es un hospital ni un centro de beneficencia. Bajo la estricta premisa de que “el que no corra o no esté al 100%, no viene”, se han definido los criterios innegociables para integrar la lista final de 26 convocados.

El Vasco es conocido por su carácter dentro y fuera de la cancha. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El Vasco es conocido por su carácter dentro y fuera de la cancha. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cero tolerancia a las lesiones y baja forma

Aguirre ha sido tajante en sus declaraciones tras la actividad de febrero y marzo de 2026. Luego de enfrentar una plaga de lesiones que afectó a figuras clave, el técnico dejó claro que solo quienes gocen de plenitud física y ritmo de competencia tendrán un lugar en el debut ante Sudáfrica.

El técnico sentenció tras los amistosos contra Portugal y Bélgica que el Tri no es un lugar para rehabilitar jugadores, sino para competir al máximo nivel. Quien no esté jugando con su club, queda fuera.

El “Vasco” confirmó que ya existen al menos dos o tres jugadores descartados debido a la gravedad de sus lesiones, priorizando la salud y el rendimiento actual por encima de jerarquías o nombres históricos.

Aunque existe comunicación constante con referentes como Edson Álvarez y Santiago Giménez, la advertencia es universal: sin minutos acumulados y ritmo de juego, no hay boleto al Mundial.

Javier Aguirre, un hombre de cabello gris y camisa negra con franjas verdes, habla en una conferencia de prensa con un micrófono y botellas de agua
Para el técnico es importante llegar con el mejor equipo posible al Mundial. (REUTERS/Henry Romero)

El perfil del jugador “Aguirre”: Mentalidad y personalidad

Más allá del despliegue físico, el seleccionador busca futbolistas con la fortaleza mental necesaria para soportar la presión de ser anfitriones. Las características que busca son:

  • Resiliencia ante la adversidad: jugadores capaces de sobreponerse a errores arbitrales o ambientes hostiles sin perder el enfoque táctico.
  • Orgullo por la camiseta: Aguirre busca recuperar la identidad nacional, eliminando la sensación de que algunos futbolistas vienen “forzados” a las convocatorias. La actitud es ahora el primer filtro.
  • Apertura a nuevas caras: esta filosofía de intensidad ha beneficiado a figuras emergentes como Armando “Hormiga” González y Bryan Gutiérrez, además del naturalizado Álvaro Fidalgo, quienes encajan en el dinamismo exigido.
El español naturalizado mexicano es uno de los futbolistas que podrían representar a nuestro país en el próximo Mundial.
El español naturalizado mexicano es uno de los futbolistas que podrían representar a nuestro país en el próximo Mundial.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Antes de entregar la lista definitiva, México enfrentará tres exámenes críticos donde se evaluará la resistencia física y el compromiso de los aspirantes:

  • 22 de mayo: México vs. Ghana (Sede por definir en territorio nacional).
  • 30 de mayo: México vs. Australia (Rose Bowl, Pasadena).
  • 4 de junio: México vs. Serbia (Sede por definir en territorio nacional).

Javier Aguirre enfatizó que su once titular para el partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Azteca se definirá apenas una semana antes del encuentro, basándose estrictamente en el estado de forma del momento.

La advertencia está sobre la mesa. Para el “Vasco”, el Mundial 2026 no se jugará con nombres, sino con hombres dispuestos a dejar el alma en cada centímetro del césped. El mensaje es simple: el que se relaje, se queda fuera.

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