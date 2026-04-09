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México revela la lista oficial de los convocados para el Juego de Leyendas contra Brasil en el Estadio Ciudad de México

El combinado nacional de leyendas contará con históricos mundialistas y figuras inolvidables

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(Especial)
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La cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026 continúa y como parte de las actividades especiales previas al torneo, la Selección Mexicana protagonizará un atractivo Juego de Leyendas frente a Brasil en el renovado Estadio Azteca, duelo que reunirá a varias de las máximas figuras históricas de ambas naciones.

Con la expectativa creciendo alrededor de este encuentro, la Federación Mexicana de Futbol confirmó de manera oficial la lista de exfutbolistas nacionales que formarán parte del combinado tricolor para este partido de exhibición, el cual servirá también como parte de los eventos de reapertura del emblemático inmueble capitalino antes de la próxima Copa del Mundo.

En total serán 19 exjugadores mexicanos quienes volverán a vestir la camiseta nacional para este esperado compromiso, en una convocatoria plagada de nombres históricos que marcaron distintas generaciones dentro del futbol mexicano.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las leyendas mexicanas que estarán en el Azteca

El exfutbolista espera que el Tricolor haga un buen papel en la Copa del Mundo al ser locales como en México y Estados Unidos.
El exfutbolista espera que el Tricolor haga un buen papel en la Copa del Mundo al ser locales como en México y Estados Unidos.

Dentro de la lista destacan exporteros como Oswaldo Sánchez y Jesús Corona, además de defensores emblemáticos como Rafael Márquez, Miguel Layún, Ricardo Osorio, Carlos Salcido y Javier Rodríguez.

En el mediocampo también habrá talento de sobra con la presencia de futbolistas como Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Pavel Pardo, Braulio Luna, Ramón Morales y Antonio Naelson “Sinha”.

Jared Borgetti tuvo un corto paso en el Ascenso MX (Foto: Cuartoscuro)
Jared Borgetti tuvo un corto paso en el Ascenso MX (Foto: Cuartoscuro)

Mientras tanto, el ataque contará con varios de los goleadores más recordados en la historia reciente del país, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Oribe Peralta, Francisco Palencia, Luis Roberto Alves “Zague” y Adolfo Bautista.

La convocatoria ha generado gran entusiasmo entre la afición, ya que muchos de estos futbolistas volverán a compartir cancha después de varios años retirados.

Rafa Márquez con la selección mexicana
Foto: (Twitter/@Amantesdelfut_)

Brasil también prepara figuras de élite

Por parte de la selección brasileña, aún no se ha publicado la convocatoria completa, aunque ya se confirmaron varios nombres de enorme peso que viajarán a México para disputar el compromiso.

El show de Ronaldinho en un partido de exhibición

Entre los exjugadores asegurados para integrar al conjunto sudamericano se encuentran Ronaldinho, Kaká, Adriano, Edmílson y Marcelo, futbolistas que dejaron huella tanto en su selección como en algunos de los clubes más importantes del planeta.

Kaká fue uno de los líderes de Brasil en Alemania 2006 y le convirtió a Croacia en el debut. (AFP)
Kaká fue uno de los líderes de Brasil en Alemania 2006 y le convirtió a Croacia en el debut. (AFP)

La presencia de Ronaldinho es una de las más esperadas por los aficionados, especialmente porque su visita coincide con el reciente estreno de su documental en la plataforma Netflix, situación que ha incrementado todavía más la expectativa en torno a su participación.

Fecha del partido

El evento reunirá a grandes figuras del fútbol internacional en un solo escenario.
El evento reunirá a grandes figuras del fútbol internacional en un solo escenario.

El Juego de Leyendas entre México y Brasil se disputará el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Azteca, con horario programado para las 17:00 horas.

El enfrentamiento tendrá lugar apenas unas semanas antes de que inicie formalmente la recta final de preparación rumbo al Mundial de 2026, evento del cual México será una de las sedes principales.

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