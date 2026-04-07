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Obed Vargas podría debutar en la Champions ante el Barcelona

Vargas llega con ritmo tras jugar ante el Barcelona en LaLiga

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El mexicano Obed Vargas fue incluido en la convocatoria del Atlético de Madrid para el partido de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el Barcelona.

El encuentro representa una oportunidad para el mediocampista, quien aún no ha debutado en la competición europea, pero ha comenzado a sumar minutos en el primer equipo.

Vargas llega con ritmo tras enfrentar al Barcelona en LaLiga

(X/ @obed.vargas)
(X/ @obed.vargas)

El futbolista mexicano disputó recientemente los 90 minutos en el duelo de LaLiga en el que el Atlético cayó 2-1 frente al Barca. Ese antecedente le permite llegar con conocimiento del rival y ritmo competitivo.

En las últimas semanas, Vargas ha tenido mayor participación con el conjunto rojiblanco, lo que ha fortalecido su perfil dentro del equipo y lo mantiene como una opción disponible para el cuerpo técnico en este compromiso europeo.

Bajas en el Atlético abren posibilidad de debut en Champions

(REUTERS/Ana Beltran)
(REUTERS/Ana Beltran)

La convocatoria del Atlético de Madrid presenta ausencias relevantes como Jan Oblak, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y José María Giménez.

Este escenario podría abrir espacio para que Vargas tenga minutos en la Champions League, en caso de que Simeone decida utilizarlo durante el partido.

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