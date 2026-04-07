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Estas son las mujeres que lo han señalado por violencia doméstica a Alberto ‘N’ alías ‘El Patrón’

El historial sentimental del exluchador vuelve a ser tema tras su arresto en San Luis Potosí

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Tras su arresto, resurgen los casos de exparejas que han marcado su historial personal. (Ilustración: Jesús Aviles)
Tras su arresto, resurgen los casos de exparejas que han marcado su historial personal. (Ilustración: Jesús Aviles)

La detención del exluchador mexicano Alberto ‘N’, conocido como “El Patrón”, volvió a generar atención mediática no solo por la acusación actual en su contra, sino por el historial de señalamientos que han surgido a lo largo de los años por parte de algunas de sus exparejas.

El arresto ocurrió el pasado 6 de abril en San Luis Potosí, tras una denuncia por presunta violencia física y verbal. A partir de ese momento, en redes sociales comenzaron a circular imágenes del exintegrante de la WWE, lo que provocó que usuarios retomaran episodios anteriores relacionados con su vida personal.

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A continuación, se detallan algunos de los casos más conocidos que han marcado su trayectoria fuera del ring.

Saraya-Jade Bevis (Paige)

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La relación entre Alberto del Río y Saraya-Jade Bevis fue una de las más mediáticas. Ambos mantuvieron un vínculo sentimental entre 2016 y 2018, e incluso llegaron a comprometerse. Sin embargo, su ruptura estuvo rodeada de controversias.

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En distintas entrevistas, la luchadora británica expresó su postura tras la separación. En un podcast, declaró que “El Patrón” era como “Voldemort” para ella y que no volvería a pronunciar su nombre. Durante su relación, en 2017, ambos se vieron involucrados en un incidente por presunta violencia doméstica, aunque no se presentaron cargos formales en ese momento.

Reyna Quintero

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En 2020, Reyna Quintero denunció al exluchador por secuestro y violencia sexual, generando gran impacto mediático. El caso avanzó inicialmente en instancias legales, pero posteriormente la denunciante decidió retirar los cargos.

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Un año después, en 2021, Alberto del Río fue declarado libre de responsabilidad en ese proceso. A pesar de ello, el caso quedó como uno de los episodios más polémicos en su historial personal.

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Ángela Velkei

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Ángela Velkei, de origen húngaro, fue la primera esposa del exluchador y madre de sus tres hijos. La pareja permaneció unida durante aproximadamente una década antes de separarse en medio de conflictos legales.

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Tras su divorcio, ambos protagonizaron una disputa por la custodia de sus hijos, acompañada de acusaciones mutuas. En 2022, Velkei falleció, hecho que el propio luchador dio a conocer públicamente con un mensaje en redes sociales: “Ángela fue un ser humano excepcional y una madre ejemplar para mis tres hijos”.

María del Carmen Rodríguez

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En años recientes, María del Carmen Rodríguez, conocida como Mary Carmen Rodríguez, ha sido identificada como su pareja actual. La relación se hizo pública en 2024 y, según reportes, ambos estarían casados.

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Tras la detención, Rodríguez declaró a la periodista Flor Rubio que se encuentra “procesando” lo ocurrido y que ya cuenta con asesoría legal. Se espera que en los próximos días emita un posicionamiento más amplio sobre la denuncia.

El caso de Alberto del Río continúa en proceso, mientras las autoridades correspondientes determinan su situación jurídica. En paralelo, el tema ha reavivado el interés público en los antecedentes del exluchador y las controversias que han acompañado su carrera fuera del ámbito deportivo.

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