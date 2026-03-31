¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

Tijuana, Mazatlán, Pumas y FC Juárez pelean los últimos lugares para la fiesta grande, mientras que Chivas y Cruz Azul están a una victoria de asegurar el puesto

A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular de la Liga MX Femenil, varios equipos ya se han asegurado un lugar en la liguilla, lo que les permite afrontar estos compromisos finales con cierta tranquilidad, pensando en mejorar su mejor ubicación en la tabla general de cara a los cuartos de final.

Mientras tanto, otros clubes se mantienen en la zona de clasificación con poco margen de error y otros buscan darles alcance en la recta final del certamen, por lo que estos últimos encuentros serán cruciales en búsqueda de clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano.

Pelea en lo más alto de la clasificación

(Rayadas)

A pesar de que hasta el momento solamente hay dos equipos clasificados matemáticamente como Rayadas y América, hay otros clubes que ya están prácticamente con un pie en la liguilla como Pachuca, Toluca, Tigres, Chivas y Cruz Azul.

Esto dejaría un solo puesto vacante para acceder a los cuartos de final, el cual se va a disputar entre Tijuana, FC Juárez, Pumas y Mazatlán.

Hasta este instante, las Xolas son las que ocupan la octava posición y el último lugar de clasificación a liguilla, pero solamente se encuentra un punto por delante de las Bravas y dos sobre el cuadro universitario, por lo que la lucha por ese último puesto será intensa de aquí a final de temporada.

Calendario para los equipos que pelean el último lugar a la liguilla

Conoce los días y horarios de los encuentros de los equipos que buscan su clasificación a liguilla.(FOTO: X: @MazatlanFem)

A continuación, te presentamos el calendario de los equipos involucrados por el último puesto a la liguilla:

Xolas

Tijuana vs Tigres: jueves 2 de abril en el Estadio Caliente (21.06 horas)

Necaxa vs Tijuana: domingo 5 de abril en el Estadio Victoria (16:00 horas)

Tijuana vs Mazatlán: viernes 24 de abril en el Estadio Caliente (21:00 horas)

FC Juárez

Necaxa vs FC Juárez : miércoles 1 de abril en el Estadio Victoria (17:00 horas)

FC Juárez vs Rayadas: domingo 5 de abril en el Estadio Olímpico de Juárez (17:00 horas)

FC Juárez vs Chivas: lunes 20 de abril en el Estadio Olímpico de Juárez (19:00 horas)

Atlas vs FC Juárez: viernes 24 de abril en el Estadio Caliente (21:10 horas)

Pumas

Rayadas vs Pumas: miércoles 1 de abril en el Estadio BBVA (21.00 horas)

Pumas vs Puebla: domingo 5 de abril en el Estadio Olímpico Universitario. (12:00 horas)

Cruz Azul vs Pumas: sábado 25 de abril en el Estadio Centenario (15:45 horas)

Mazatlán

Chivas vs Mazatlán: 2 de abril en el Estadio Akron (19:00 horas)

Mazatlán vs Atlético de San Luis: domingo 5 de abril en el Estadio El Encanto (21:06 horas)

Tijuana vs Mazatlán: viernes 24 de abril en el Estadio Caliente (21:00 horas)

Con esto en mente, ya tienes todo lo que necesitas saber para ver qué equipo logra meterse a los cuartos de final en este cierre de torneo, mientras que otros lucharán por seguir escalando posiciones dentro de la tabla general.