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Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa se integran al Tri para la reinauguración del ‘Estadio Azteca’ ante Portugal

El combinado mexicano afina su preparación en casa

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(EFE/David Banks/Archivo)
(EFE/David Banks/Archivo)

La Selección Mexicana comienza a tomar forma de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Este fin de semana arribaron a la Ciudad de México Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, quienes se integrarán a la concentración para los partidos ante Portugal y Bélgica, como parte de los encuentros de preparación rumbo al Mundial 2026.

Jiménez llega tras momento personal complicado y apunta a la titularidad

(Daniel Jefferson-Imagn Images)
(Daniel Jefferson-Imagn Images)

Raúl Jiménez se reportó este domingo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para sumarse al grupo nacional. El delantero del Fulham atraviesa un momento personal difícil tras el reciente fallecimiento de su padre.

En el plano deportivo, el atacante llega con actividad constante en la Premier League, donde recientemente se consolidó como el mejor cobrador de penales en la historia del torneo.

De acuerdo con lo previsto en la convocatoria, Jiménez perfila como titular para los encuentros ante Portugal y Bélgica dentro del esquema de Javier Aguirre.

Ochoa se adelanta en la concentración tras ausencia con su club

(IMAGN IMAGES/Mark J. Rebilas)
(IMAGN IMAGES/Mark J. Rebilas)

Guillermo Ochoa se incorporó un día antes que el resto de algunos seleccionados, luego de no ser considerado por el AEL Limassol para su partido frente al Ethnikos, el cual finalizó con empate 1-1. Esta situación le permitió viajar anticipadamente a México.

El guardameta regresa a una convocatoria de la Selección Mexicana por primera vez desde la Copa Oro 2025. Su convocatoria llega tras la lesión de Luis Ángel Malagón, lo que abre la posibilidad de que Ochoa compita por un lugar en el equipo.

¿Cuándo es el partido contra Portugal en el Estadio Azteca?

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

El juego entre México y Portugal está programado para el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Banorte. El encuentro será transmitido por Canal 5 y Canal 7, además del canal de YouTube de Miguel Layún.

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