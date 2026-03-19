Ramón Juárez reconoce fallas en el América pese a clasificar en la Concacaf Champions Cup: “no es lo que buscábamos”

(Diego Cedrix)

El Club América aseguró su lugar en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras empatar 1-1 frente al Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El 2-1 en el marcador global fue suficiente para avanzar, aunque el equipo terminó el encuentro bajo presión.

Pese a tomar ventaja en los primeros minutos, el conjunto azulcrema no logró sostener el ritmo y permitió que el rival creciera en la segunda mitad, lo que derivó en un cierre apretado en la eliminatoria.

Autocrítica en el plantel tras el empate

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Al finalizar el encuentro, el defensa americanista, Ramón Juárez reconoció que el equipo no quedó conforme con la forma en que se desarrolló el partido, especialmente en los minutos finales.

“No nos vamos contentos, para nada con eso, creo que era un partido que teníamos totalmente controlado y terminar de la forma en que terminamos no es lo que buscábamos. Entonces en esa parte nos tenemos que ocupar y aprender para que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones”, señaló.

De un inicio controlado a un final bajo presión

(Diego Cedrix)

El América encontró el gol desde los primeros minutos gracias a Rodrigo Dourado, lo que le permitió manejar el resultado durante gran parte del primer tiempo. Incluso generó opciones para ampliar la ventaja, pero una revisión en el VAR invalidó un penal al no existir infracción.

En el complemento, el desarrollo cambió. Philadelphia empató desde el punto penal por conducto de Jesús Bueno, lo que reactivó la serie. A partir de ese momento, el equipo visitante acumuló llegadas de peligro y obligó a los capitalinos a resguardarse en su propio campo.

Aunque los intentos del cuadro de la MLS no se tradujeron en un segundo gol, el tramo final se jugó cerca del área defendida por Rodolfo Cota.

Con la clasificación asegurada, el América enfrentará en la siguiente ronda al Nashville SC, que dejó fuera al Inter Miami de Lionel Messi. Antes de ese compromiso, este sábado las Águilas disputarán el Clásico Capitalino ante Pumas en la Liga MX.