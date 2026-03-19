México Deportes

Ramón Juárez reconoce fallas en el América pese a clasificar en la Concacaf Champions Cup: “no es lo que buscábamos”

Juárez destacó la necesidad de corregir errores tras el empate ante Philadelphia Union

Guardar
(Diego Cedrix)
(Diego Cedrix)

El Club América aseguró su lugar en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras empatar 1-1 frente al Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El 2-1 en el marcador global fue suficiente para avanzar, aunque el equipo terminó el encuentro bajo presión.

Pese a tomar ventaja en los primeros minutos, el conjunto azulcrema no logró sostener el ritmo y permitió que el rival creciera en la segunda mitad, lo que derivó en un cierre apretado en la eliminatoria.

Autocrítica en el plantel tras el empate

.
.

Al finalizar el encuentro, el defensa americanista, Ramón Juárez reconoció que el equipo no quedó conforme con la forma en que se desarrolló el partido, especialmente en los minutos finales.

“No nos vamos contentos, para nada con eso, creo que era un partido que teníamos totalmente controlado y terminar de la forma en que terminamos no es lo que buscábamos. Entonces en esa parte nos tenemos que ocupar y aprender para que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones”, señaló.

De un inicio controlado a un final bajo presión

(Diego Cedrix)
(Diego Cedrix)

El América encontró el gol desde los primeros minutos gracias a Rodrigo Dourado, lo que le permitió manejar el resultado durante gran parte del primer tiempo. Incluso generó opciones para ampliar la ventaja, pero una revisión en el VAR invalidó un penal al no existir infracción.

En el complemento, el desarrollo cambió. Philadelphia empató desde el punto penal por conducto de Jesús Bueno, lo que reactivó la serie. A partir de ese momento, el equipo visitante acumuló llegadas de peligro y obligó a los capitalinos a resguardarse en su propio campo.

Aunque los intentos del cuadro de la MLS no se tradujeron en un segundo gol, el tramo final se jugó cerca del área defendida por Rodolfo Cota.

Con la clasificación asegurada, el América enfrentará en la siguiente ronda al Nashville SC, que dejó fuera al Inter Miami de Lionel Messi. Antes de ese compromiso, este sábado las Águilas disputarán el Clásico Capitalino ante Pumas en la Liga MX.

Temas Relacionados

Club AméricaConcacaf Champions Cupmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

CDMX se queda sin Lionel Messi por segundo año consecutivo: así fue el partido que impidió el regreso del astro argentino a México

El único juego oficial del ex futbolista del Barcelona en México fue en los octavos de final de la Concachampions 2024 frente a los Rayados de Monterrey

CDMX se queda sin Lionel

Isaac del Toro podría correr en México: planean el regreso de la Vuelta a México en 2027

La fiebre por el ciclista mexicano ha causado el interés por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo para volver a formar parte del programa internacional de la UCI

Isaac del Toro podría correr

México acelera preparativos para el Mundial 2026 con simulacros clave para los partidos de repechaje

La funcionaria, Gabriela Cuevas reveló la coordinación de los simulacros y estrategias para garantizar el éxito del torneo en nuestro país

México acelera preparativos para el

América avanzó con sufrimiento ante Philadelphia Union y Jardine lo reconoce: “no queríamos que pasara esto”

Las Águilas enfrentarán a Nashville SC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

América avanzó con sufrimiento ante

Anselmi vuelve a recordar a Cruz Azul y le manda mensaje a Víctor Velázquez: “Cambiaría muchas cosas en mi carrera”

El entrenador argentino guarda un cariño especial por el cuadro cementero y su afición

Anselmi vuelve a recordar a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del hijo del ‘Mayo Zambada’

Del hijo del ‘Mayo Zambada’ al ‘Lobo Menor’: cómo Polanco se convirtió en un punto estratégico de narcos en CDMX

Por qué el lugar de nacimiento de Juan Carlos Valencia González, el sucesor de El Mencho en el CJNG, complica su investigacion

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de marzo: nuevo líder del CJNG sería el hijastro de El Mencho

Quién es Juan Carlos Valencia González, el discreto hijastro de “El Mencho” que sería el nuevo líder del CJNG

Juan Carlos Valencia, hijastro estadounidense de “El Mencho”, es el nuevo líder del CJNG, según WSJ

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer no pierde el

Sergio Mayer no pierde el ritmo: a un día de volver al Congreso, alistaría su próximo reality show

Comediante Pablo Cheng ‘Oh, cielos’ festejará su fiesta de XV años a sus 69 con vestido; comunidad LGBT lo reprueba

Angélica Vale revela cómo logró dejar atrás el escándalo de su divorcio con Otto Padrón: “Es lo más bello”

Sergio Mayer defiende la remodelación de su oficina en la Cámara de Diputados y niega privilegios: “Yo invertí”

Andrea Legarreta revela la curiosa razón por la que Bruno Mars rechazó tomarse una foto con ella

DEPORTES

Cristiano Ronaldo se perdería la

Cristiano Ronaldo se perdería la reinauguración del Estadio Azteca: DT de Al-Nassr lo confirma

“No es casualidad”: Gabriel Milito reconoce el buen trabajo de Chivas pero pide no ilusionarse antes de tiempo

CDMX se queda sin Lionel Messi por segundo año consecutivo: así fue el partido que impidió el regreso del astro argentino a México

Isaac del Toro podría correr en México: planean el regreso de la Vuelta a México en 2027

México acelera preparativos para el Mundial 2026 con simulacros clave para los partidos de repechaje