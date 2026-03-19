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“No es casualidad”: Gabriel Milito reconoce el buen trabajo de Chivas pero pide no ilusionarse antes de tiempo

El entrenador del rebaño le exige a su equipo mantener el esfuerzo y la convicción en la recta final del Clausura 2026 para aspirar al título

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El argentino está convencido de
El argentino está convencido de que tiene un plantel muy completo, pero es necesario tener los pies sobre la tierra. (REUTERS/Henry Romero)

Luego de que se disputara el partido que tenía pendiente, el equipo de Chivas recuperó el liderato del Clausura 2026 tras golear 5-0 al León en el Estadio Akron. Pese al abultado marcador, Gabriel Milito, director técnico del equipo, subrayó que ocupar la cima no garantiza el campeonato y pidió mantener la importancia del esfuerzo colectivo y la constancia.

El estratega destacó que terminar en la primera posición del torneo no equivale a lograr el título. Sin embargo, valoró la ventaja de disputar las fases decisivas en casa y enfatizó que el principal objetivo es sostener un nivel futbolístico competitivo.

Asimismo, reconoció que el éxito de Chivas está sustentado en un juego colectivo sólido y en la fidelidad a su modelo, aunque asumió los retos que impondrán las bajas por el Mundial y la ausencia de Play-In.

“Terminar primero no nos da ningún título, sí es importante por el valor que tiene definir en casa y tener la ventaja deportiva del resultado, pero lo que más me interesa es que el equipo tenga este comportamiento, que sostenga este nivel futbolístico”, afirmó el técnico.

El equipo de puros mexicanos
El equipo de puros mexicanos mantiene un promedio de edad muy bajo en comparación con otros equipo de la Liga MX. (TW Chivas)

El trabajo detrás del liderato

Milito explicó que el liderazgo en el torneo es consecuencia de un proceso. “Por supuesto los puntos son importantes, pero la manera que lo vamos consiguiendo para mí es lo más importante, no es que ganamos el liderato por casualidad, sino que el equipo hace partidos muy buenos colectivamente y también individualmente para sacar adelante y tener los puntos que hoy tiene”.

Con esta visión, el entrenador valoró la consolidación de Chivas en la cima del Clausura 2026, superando a clubes con plantillas más costosas y con recursos de extranjeros como Cruz Azul y Toluca quienes se encuentran muy cerca del rebaño en la tabla general.

En ese sentido, mientras se aproxima la recta final del torneo, el Guadalajara podría ver disminuido su plantel por las convocatorias a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026.

Milito mostró confianza en quienes permanezcan en el equipo: “Sé que para la instancia final, teniendo un Mundial por delante, habrá jugadores que no podremos contar con ellos. Pero también confío en los que se quedan y los que van a estar para poder jugar en esas instancias”.

El entrenador resaltó el compromiso de su grupo: “Por lo tanto, mi confianza siempre va a estar absolutamente con este grupo de jugadores porque me lo demuestran”.

Se espera que para el
Se espera que para el Mundial, Javier Aguirre llame entre 5 y 6 jugadores rojiblancos. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La confianza de Milito en el talento mexicano

Milito remarcó su respaldo al futbolista local y destacó la capacidad para responder a nuevos desafíos. “Confío mucho en la calidad del jugador mexicano, por eso estoy acá. Y el jugador mexicano, cuando sale convencido a competir, se potencia. La calidad está, los chicos, el plantel que hoy día tenemos, hay mucha calidad en todos los jugadores, los que juegan más y menos”.

El técnico insistió en que el convencimiento y el trabajo diario han sido factores determinantes para que el grupo alcance su máximo nivel y permanezca en la cima del torneo.

El trabajo constante dentro del club ha permitido que el talento se desarrolle plenamente y que la confianza colectiva siga guiando al equipo durante el Clausura 2026, además de convertirse en el equipo base de la selección justo en el proceso mundialista.

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