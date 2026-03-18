Nicolás Larcamón explota contra la Concachampions: “No hay ni 72 horas entre un juego y otro”

El entrenador celeste buscará concretar el doblete este 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, anticipó un enfrentamiento de alta exigencia contra Los Ángeles FC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, mejor conocida como Concachampions, luego de que ambos consiguieran acceder a la siguiente ronda.

El estratega argentino señaló que, además del reto deportivo, el ambiente del estadio y las condiciones externas imponen un desafío extra a su equipo, por lo que el poco descanso podría ser un factor en contra de la Máquina.

Cruz Azul recibirá a Rayados este martes 17 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc (X@CruzAzul)

Quejas por el calendario de la Liga MX

Nicolás Larcamón manifestó que enfrentar a LAFC será complicado tanto por la fortaleza del rival como por los escasos días de descanso que tiene Cruz Azul tras su reciente victoria sobre Rayados de Monterrey.

El técnico advirtió que el conjunto cementero apenas tendrá tiempo para recuperarse antes de medirse ante Mazatlán FC en la Liga MX, situación que, a su juicio, pone en desventaja a sus jugadores y condiciona su preparación, por lo que considera que se debería analizar mejor el calendario.

“Indudablemente será un partido decisivo, sumamente exigente. Es un equipo que en su cancha se hace muy fuerte, pero ya pude conseguir un título en ese estadio. El ambiente es muy latinoamericano y será factor”, expresó el entrenador, quien subrayó el peso que tiene la atmósfera en Los Ángeles como un obstáculo adicional, pese a que en los Estados Unidos hay una gran cantidad de fanáticos de los equipos de la Liga MX.

El entrenador es consciente de lo que implica enfrentarse a un equipo como el LAFC. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El director técnico criticó la programación ajustada de partidos y la falta de criterios adecuados para proteger la recuperación del plantel. Al respecto, Larcamón manifestó: “Se podría haber tenido más criterio para programar ese partido. No hay ni setenta y dos horas entre un juego y otro, y ese tipo de situaciones hay que atenderlas”.

Reconoció que esta seguidilla de compromisos implica un esfuerzo físico considerable, agravado por la ausencia de una localía estable y los frecuentes desplazamientos. “La realidad es que viene siendo exigente, también por el hecho de que nuestras localías son relativas y tenemos que desplazarnos”, explicó el entrenador.

El equipo de La Noria quiere competir en la liga local y en el torneo de la zona. (X@CruzAzul)

Confianza en el plantel de Cruz Azul

A pesar de las dificultades, Larcamón resaltó la actitud y el compromiso de su plantel como la mayor fortaleza con la que cuenta Cruz Azul en este tramo decisivo de la temporada, por lo que asegura estar confiado en el grupo que ha logrado formar desde su llegada al conjunto cementero.

El técnico enfatizó la importancia de la respuesta colectiva del grupo y la disposición de los futbolistas para hacer frente al reto de la Concacaf Champions Cup y la exigente programación en el torneo mexicano.

La convicción de Larcamón en su grupo es, según su punto de vista, el pilar que sostiene la ambición de Cruz Azul para continuar compitiendo al máximo nivel.