Jardine pone a la Concachampions por encima de la Liga MX

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El técnico del América, André Jardine, definió cómo manejará la carga de partidos en el cierre del semestre: la CONCACAF Champions Cup será la prioridad, mientras que en la Liga MX se ajustará el once para evitar desgaste.

Con compromisos cada tres o cuatro días, el equipo entra en una etapa clave en ambas competencias.

Concachampions, sin margen para rotaciones

(Kyle Ross-Imagn Images)

En la previa del enfrentamiento ante Philadelphia Union, Jardine fue directo al explicar que en el torneo internacional no habrá espacio para guardar jugadores. La exigencia de las eliminatorias lo obliga a apostar por su mejor alineación en cada partido.

“Voy a conducir los dos torneos. En Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores para este partido y en liga es donde, a veces, tenemos que pensar en la carga, siempre que un jugador pueda jugar, una rotación, en Concachampions son los 11 mejores para el momento”, señaló.

El brasileño insistió en que, desde su llegada, ha intentado darle minutos a todo el plantel, aunque reconoció que el calendario no siempre lo permite.

“Desde que llegué aquí voy buscando trabajar en el elenco. Los jugadores deben de jugar, deben de mostrarme para lo que están, se deben de sumar minutos, esta estrategia de rotaciones se complican un poco… creo que el equipo va ganando forma”.

Ajustes en Liga MX y un equipo en crecimiento

En el torneo local, donde las Águilas aún buscan asegurar su lugar en la fase final, sí habrá movimientos en la alineación para dosificar esfuerzos. La intención es mantener el ritmo competitivo sin comprometer el estado físico del grupo.

Antes del duelo de vuelta ante Philadelphia, el técnico brasileño destacó que el equipo ha mostrado una mejor cara en los últimos partidos, tras sumar triunfos en Liga MX y Concachampions.

“De este momento, diría felices, pero tranquilos. El equipo ya buscando sus formas naturales… nunca dudé en que veríamos una versión que está lejos del top que podemos presentar, una versión que nos acerca a una victoria, estancias finales”.