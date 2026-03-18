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André Jardine sería buscado por este equipo de Brasil

Tras el interés mostrado desde Brasil, el entrenador brasileño destaca su compromiso con las águilas mientras la eliminatoria ante Philadelphia Union podría definir su continuidad en Coapa

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André Jardine buscaría ganar la
André Jardine buscaría ganar la Concachampions antes de dejar al América (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La reciente gestión de Cruzeiro para incorporar a André Jardine como su nuevo entrenador ha generado interés en México y Brasil.

El acercamiento, realizado el fin de semana anterior, según reportes, habría sido respondido a través de un intermediario, quien dejó en claro que el entrenador del América tiene una meta inmediata: conquistar la Concacaf Champions Cup 2026 con las águilas.

No obstante, la posibilidad de un cambio de ciclo en Coapa permanece latente si el objetivo internacional no se cumple.

Según información de ESPN Brasil, el pasado domingo representantes de Cruzeiro hicieron contacto con el entorno de Jardine, luego de la salida de Tite como director técnico tras el empate ante Vasco da Gama.

La propuesta resultaba atractiva, pues Cruzeiro es considerado uno de los clubes de mayor tradición en Brasil y podría abrirle a Jardine la puerta para aspirar en el futuro a dirigir la selección nacional.

Esta no es la primera vez que equipos brasileños se fijan en él: Botafogo ya había intentado sumarlo a sus filas en una ocasión anterior, pero el entrenador optó por continuar en México.

La decisión de Jardine de rechazar nuevamente una oferta desde su país natal se fundamentó en los compromisos adquiridos con el América.

Jardine ha sido buscado más
Jardine ha sido buscado más de una vez en Brasil. REUTERS/Eloisa Sanchez

En el pasado, su continuidad en el equipo le permitió sumar títulos y reforzar su prestigio en el fútbol mexicano, situación que ahora lo coloca en una posición de liderazgo dentro de la institución azulcrema.

La respuesta que recibió Cruzeiro fue tajante: Jardine agradeció el interés, pero dejó claro que abandonar el América no es una opción en este momento, ya que su principal objetivo es obtener el trofeo de la Concacaf Champions Cup 2026.

De todas formas, el futuro del técnico no está escrito. De no lograr el título internacional, se abre la posibilidad de que Jardine considere dar por concluida su etapa con las águilas y escuchar nuevas propuestas.

Este escenario le otorga un peso extra al duelo entre América y Philadelphia Union, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El equipo mexicano parte con ventaja tras el 1-0 conseguido en la ida. Si logra avanzar, enfrentaría al ganador de la serie entre Inter Miami y Nashville, manteniendo viva la ambición de acercarse a una nueva final internacional.

La Concacaf Champions Cup por encima de la Liga MX

Ante la acumulación de partidos en el cierre del semestre, Jardine ha definido una estrategia clara: la Concacaf Champions Cup tendrá prioridad absoluta.

El técnico ajustará la alineación en la Liga MX para evitar cargas excesivas en sus jugadores, demostrando que el torneo internacional es el principal objetivo de la temporada.

El presente de Jardine y el América podría estar condicionado por el resultado de la Concacaf Champions Cup. Aunque por ahora descarta una salida, el desenlace de la competición podría marcar el final de su ciclo en el club mexicano.

El ciclo de André Jardine en el América inició a mediados de 2023 y ha estado marcado por una cosecha de éxitos: un tricampeonato, la obtención del Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX. Esta trayectoria ha consolidado la figura del técnico en el club.

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