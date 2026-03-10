México Deportes

Carlos Trejo denuncia ataque afuera de su casa previo a pelea con Adame: “Aumenté la seguridad”

La controversia suma giros inesperados mientras el público espera el enfrentamiento entre las figuras televisivas

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

En vísperas de la esperada pelea amateur, contra Alfredo Adame, Carlos Trejo denunció un presunto ataque afuera de su domicilio.

El enfrentamiento entre ambos personajes, marcado por la controversia, suma así un nuevo episodio que eleva la tensión rumbo al combate programado para el domingo 15 de marzo.

Carlos Trejo denunció públicamente el ataque porque, según sus propios dichos, un individuo desconocido lo agredió con un tubo de metal frente a su casa.

“Ahora, cerca de la pelea curiosamente, yo voy para Puebla, amarro al lobo (mexicano) que tengo y me dice mi esposa: ‘cuidado’. En eso veo a un chavo que viene con un tubo”.

Carlos Trejo revela su versión del ataque

Durante su intervención en el programa “Sale el Sol”, Carlos Trejo describió:

​“Alcancé a meter la mano, pero me pegó en la mano. Estoy bien, estoy sin problema. Seguramente están tratando de hacer cualquier cosa para que no llegue pero voy a llegar. Ahorita ya aumenté la seguridad y vamos a empezar a andar con el lobo; luego luego se les arrancó y al ver al lobo encima, pues inmediatamente corrieron”.

Fotos: Infobae México
Fotos: Infobae México

El autodenominado cazafantasmas agregó que soltó a su lobo mexicano para protegerse y que la rápida reacción de la mascota evitó que la agresión pasara a mayores.

Carlos Trejo y su pelea con Adame

La pelea amateur entre ambos personajes se realizará el domingo 15 de marzo. La ausencia de respuesta de Adame mantiene la expectativa e incrementa el interés en el enfrentamiento.

En el mismo espacio televisivo, Trejo presentó ante cámaras su constancia oficial de antecedentes no penales. De esta manera, buscó desmentir los rumores difundidos en redes sociales que afirmaban que había estado en prisión.

La exhibición del documento fue interpretada por Trejo como un recurso para resguardar su imagen ante la opinión pública y neutralizar los señalamientos sobre su pasado.

Carlos Trejo y Adame (Fotos:
Carlos Trejo y Adame (Fotos: Instagram)

Aunque sufrió una lesión en el dedo producto del ataque, Carlos Trejo confirmó que su participación en la pelea sigue en pie y que nada impedirá que se enfrente a Adame este 15 de marzo.

