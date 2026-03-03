Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

La llegada de los partidos de repechaje en México representa una oportunidad para el país, al tener el primer ensayo previo a la Copa Mundial 2026.
La FIFA organiza encuentros decisivos en territorio mexicano que definirán los dos últimos lugares disponibles para el Mundial 2026.
Esta edición será la primera con 48 selecciones y tres países anfitriones, lo que amplía la expectación en torno al torneo. Mientras tanto, Guadalajara y Monterrey serán sedes de los enfrentamientos que definirán a las últimas selecciones en clasificarse.
Proceso y requisitos para comprar boletos del repechaje
La venta de boletos para estos partidos ya comenzó a través del portal oficial de la FIFA. Los precios por entrada varían entre 200 a 300 pesos mexicanos, según informaron los organizadores.
Existen diferentes categorías: los boletos estándar otorgan acceso a asientos tradicionales, mientras que hay espacios reservados para personas con discapacidad o movilidad reducida. En Monterrey, además, estaría disponible una zona de pie.
Para adquirir entradas, es necesario acceder a la sección World Cup 2026™ Play-Off Tournament en FIFA.com y proporcionar datos que previamente se registraron con el ID y seguir el procedimiento indicado, seleccionando el cruce que se desea adquirir.
Quienes no cuenten con un ID de la FIFA deben completar el registro, llenar el formulario y validar la cuenta a través del correo electrónico. Esto permite asegurar la transparencia y el control en la asignación de boletos.
Los partidos de repechaje no solo definirán los últimos invitados, sino que también ofrecerán una experiencia única a quienes consigan un lugar en las tribunas para vivir la euforia mundialista previa.
¿Qué selecciones se juegan el repechaje?: sedes y calendario de los partidos
Las rutas eliminatorias ya están fijadas: la primera enfrenta a Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, mientras que la segunda reúne a Bolivia, Surinam e Irak. Los dos equipos clasificados ocuparán los últimos cupos en la fase de grupos del Mundial 2026.
Los pases finales serán a través de dos sedes mexicanas: el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey. Cada estadio recibirá dos encuentros:
El jueves 26 de marzo, Jamaica y Nueva Caledonia abrirán la serie en Guadalajara a las 21:00 horas (hora del centro de México).
El vencedor enfrentará a República Democrática del Congo en el mismo recinto el martes 31 de marzo a las 15:00 horas.
En Monterrey, el cruce inicial será entre Bolivia y Surinam, programado para el jueves 26 de marzo a las 16:00 horas. El ganador de ese partido competirá contra Irak el martes 31 de marzo a las 21:00 horas, en el mismo estadio.
Quienes consigan avanzar, quedarán ubicados en grupos definidos:
el campeón de la Ruta 1 irá al Grupo K y se medirá ante Portugal, Colombia y Uzbekistán.
El ganador de la Ruta 2 integrará el Grupo I, donde enfrentará a Noruega, Francia y Senegal.