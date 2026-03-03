Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey

Los precios varian entre los 200 y 300 pesos mexicanos. (Ilustración: Jovani Pérez)

La llegada de los partidos de repechaje en México representa una oportunidad para el país, al tener el primer ensayo previo a la Copa Mundial 2026.

La FIFA organiza encuentros decisivos en territorio mexicano que definirán los dos últimos lugares disponibles para el Mundial 2026.

Esta edición será la primera con 48 selecciones y tres países anfitriones, lo que amplía la expectación en torno al torneo. Mientras tanto, Guadalajara y Monterrey serán sedes de los enfrentamientos que definirán a las últimas selecciones en clasificarse.

Proceso y requisitos para comprar boletos del repechaje

La venta de boletos para estos partidos ya comenzó a través del portal oficial de la FIFA. Los precios por entrada varían entre 200 a 300 pesos mexicanos, según informaron los organizadores.

Existen diferentes categorías: los boletos estándar otorgan acceso a asientos tradicionales, mientras que hay espacios reservados para personas con discapacidad o movilidad reducida. En Monterrey, además, estaría disponible una zona de pie.

Para adquirir entradas, es necesario acceder a la sección World Cup 2026™ Play-Off Tournament en FIFA.com y proporcionar datos que previamente se registraron con el ID y seguir el procedimiento indicado, seleccionando el cruce que se desea adquirir.

Quienes no cuenten con un ID de la FIFA deben completar el registro, llenar el formulario y validar la cuenta a través del correo electrónico. Esto permite asegurar la transparencia y el control en la asignación de boletos.

Los partidos de repechaje no solo definirán los últimos invitados, sino que también ofrecerán una experiencia única a quienes consigan un lugar en las tribunas para vivir la euforia mundialista previa.

Fotografía de archivo de varios aficionados de la selección mexicana de fútbol en el Estadio Akron, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

¿Qué selecciones se juegan el repechaje?: sedes y calendario de los partidos

Las rutas eliminatorias ya están fijadas: la primera enfrenta a Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, mientras que la segunda reúne a Bolivia, Surinam e Irak. Los dos equipos clasificados ocuparán los últimos cupos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Los pases finales serán a través de dos sedes mexicanas: el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey. Cada estadio recibirá dos encuentros:

El jueves 26 de marzo, Jamaica y Nueva Caledonia abrirán la serie en Guadalajara a las 21:00 horas (hora del centro de México).

El vencedor enfrentará a República Democrática del Congo en el mismo recinto el martes 31 de marzo a las 15:00 horas.

En Monterrey, el cruce inicial será entre Bolivia y Surinam, programado para el jueves 26 de marzo a las 16:00 horas. El ganador de ese partido competirá contra Irak el martes 31 de marzo a las 21:00 horas, en el mismo estadio.

Seis equipos pelearán por los últimos dos cupos pendientes para el mundial de 2026, en el Torneo de Repechaje - crédito FIFA

Quienes consigan avanzar, quedarán ubicados en grupos definidos:

el campeón de la Ruta 1 irá al Grupo K y se medirá ante Portugal, Colombia y Uzbekistán.

El ganador de la Ruta 2 integrará el Grupo I, donde enfrentará a Noruega, Francia y Senegal.