Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Estos son los equipos que la selección mexicana tiene que vencer si quieren ser campeones del mundo. (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

La Selección Mexicana debutará este viernes a mediodía ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol, con la mira puesta en superar el tercer lugar logrado hace tres años.

Sin embargo, a pesar de contar con un gran talento a la ofensiva, las incógnitas en la rotación de abridores y las bajas recientes de jugadores importantes hacen que el tricolor no sea considerado en las diversas aplicaciones de apuestas como uno de los equipos favoritos para ganar el torneo.

Equipos favoritos para ser campeones

Tras publicarse las rosters oficiales de cada selección para el Clásico Mundial de Béisbol, las casas de apuestas ya perfilan a los principales contendientes al título, destacando equipos con estrellas de MLB y profundidad en sus alineaciones.

A continuación, te presentamos las selecciones favoritas a quedarse con el título de acuerdo a los momios de las aplicaciones de pronósticos:

Estados Unidos

Estados Unidos busca redimirse de la final perdida hace tres años. (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Tras la dolorosa derrota en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 ante Japón, la selección de Estados Unidos va por la redención. El manager Mark DeRosa convocó un roster de lujo, con estrellas como Aaron Judge, Bobby Witt Jr., Tarik Skubal y Paul Skenes, priorizando un equilibrio letal entre bateo explosivo y pitcheo élite.

Los de barras y la estrellas no pueden permitir otro fracaso en un deporte donde presumen tener a la mejor liga del mundo, por lo que la caída sufrida hace tres años dejó abierta una herida que Estados Unidos buscará eliminar este año.

Japón

Japón va en búsqueda del bicampeonato del mundo. (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Aunque para esta edición el pitcheo japonés carece de múltiples estrellas consolidadas en Grandes Ligas debido a que Shohei Ohtani y Roki Sasaki no podrán estar en el montículo, los nipones presumen ser la segunda mejor liga del mundo y buscan que al igual que ocurrió con Yoshinobu Yamamoto, este escenario internacional sirva como puente para que más peloteros del país del sol naciente emigren a las Grandes Ligas.

Además de Yamamoto, Japón contará con la presencia de Ohtani exclusivamente a la ofensiva, Masataka Yoshida, Munetaka Murakami, entre otros.

Con esto en mente, los nipones buscarán ir en búsqueda del bicampeonato.

República Dominicana

Buscan finalmente alcanzar la gloria internacional. (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

El cuadro titular de República Dominicana no le pide nada al de un equipo en un Juego de las Estrellas de la MLB. Sin embargo, la mejor generación de peloteros dominicanos tiene la deuda pendiente del campeonato todavía.

De acuerdo a ciertos comentarios en redes sociales, muchos apuntan a que la causa por la cual este equipo no ha trascendido se debe a la lucha de egos en un vestidor donde hay jugadores como Fernando Tatis Jr, Vladimir Guerrero Jr y Juan Soto, pero si saben jugar como equipo tienen el talento para ser considerados incluso por encima de Estados Unidos como el rival a vencer en esta edición.

Venezuela

Venezuela buscará conseguir el título, pese a no figurar en el top 3 de candidatos. (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

A pesar de no contar con una alineación de superestrellas como los equipos antes mencionados, Venezuela cuenta con una generación de peloteros con buena participación en grandes ligas como Gleyber Torres, Luis Arráez, Andrés Giménez y Ronald Acuña Jr.

La principal ausencia para este Clásico Mundial de Beisbol será la de José Altuve, quien no podrá asistir debido al problema del seguro tan comentado previo al comienzo de este torneo.

Venezuela busca finalmente consolidar el buen momento que viven sus peloteros en la MLB, ahora en el ámbito internacional.

Puerto Rico

Sin duda, la aparición de Puerto Rico por encima de México es algo que sorprende debido a que los boricuas no contarán con la participación de sus principales jugadores como Javier Báez, Francisco Lindor y Carlos Correa, por lo que habrá que ver cómo responde el equipo sin sus peloteros principales.

México

El tercer lugar del mundo en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 cuenta con una generación de peloteros importantes a la ofensiva con Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jarren Duran, Jonathan Aranda como sus principales jugadores.

Sin embargo, a diferencia de hace tres años que se contaba con una rotación de abridores encabezada por Julio Urías, José Urquidy, Patrick Sandoval y Taijuan Walker, la realidad es que hoy en día el país no cuenta con pitchers estelares en la gran carpa para abrir los encuentros pero lo que sí tienen es a uno de los mejores cerradores del mundo en Andrés Muñoz.