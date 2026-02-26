Sheinbaum agradece homenaje al Ejército en partido de México contra Islandia: “Fue muy emotivo”

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la conferencia matutina de este 26 de febrero, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el homenaje rendido a integrantes de las fuerzas armadas previo al partido amistoso entre México e Islandia en el Estadio Corregidora, en Querétaro.

El acto se realizó en memoria de los 25 elementos que murieron el pasado 22 de febrero durante el operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado por las autoridades como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El agradecimiento de Sheinbaum

(Presidencia)

En su mensaje, la mandataria subrayó que el protocolo realizado en el estadio permitió reconocer públicamente a quienes integran las instituciones de seguridad.

“Sí, la verdad fue muy emotivo, agradecemos el homenaje”, expresó la presidenta.

Además, añadió que se trató de “un juego amistoso y tranquilo” y que el homenaje fue dirigido “para todos los que son parte de las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, la Guardia Nacional y para todo México”.

Un minuto de silencio antes del silbatazo

(REUTERS/Raquel Cunha)

El homenaje en Querétaro fue solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional como parte del protocolo previo al encuentro.

Personal militar entonó el “toque de silencio” mientras el sonido local pidió a la afición guardar respeto. En la cancha, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y los jugadores de ambas selecciones permanecieron firmes.

Tras el minuto de silencio, el estadio respondió con un aplauso prolongado en memoria de los elementos caídos.