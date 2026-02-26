México Deportes

Sheinbaum agradece homenaje al Ejército en partido de México contra Islandia: “Fue muy emotivo”

El acto recordó a los elementos caídos en el operativo del 22 de febrero en Jalisco, donde fue abatido el líder del CJNG

Guardar
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la conferencia matutina de este 26 de febrero, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el homenaje rendido a integrantes de las fuerzas armadas previo al partido amistoso entre México e Islandia en el Estadio Corregidora, en Querétaro.

El acto se realizó en memoria de los 25 elementos que murieron el pasado 22 de febrero durante el operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado por las autoridades como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El agradecimiento de Sheinbaum

(Presidencia)
(Presidencia)

En su mensaje, la mandataria subrayó que el protocolo realizado en el estadio permitió reconocer públicamente a quienes integran las instituciones de seguridad.

“Sí, la verdad fue muy emotivo, agradecemos el homenaje”, expresó la presidenta.

Además, añadió que se trató de “un juego amistoso y tranquilo” y que el homenaje fue dirigido “para todos los que son parte de las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, la Guardia Nacional y para todo México”.

Un minuto de silencio antes del silbatazo

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

El homenaje en Querétaro fue solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional como parte del protocolo previo al encuentro.

Personal militar entonó el “toque de silencio” mientras el sonido local pidió a la afición guardar respeto. En la cancha, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y los jugadores de ambas selecciones permanecieron firmes.

Tras el minuto de silencio, el estadio respondió con un aplauso prolongado en memoria de los elementos caídos.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEjército NacionalGuardia NacionalSelección Mexicana Mundial 2026La MañaneraEl Menchomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia

Osmar Olvera, las gemelas Cueva y Gabriela Agúndez se encuentran entre los favoritos para conseguir preseas para México

Copa del Mundo de Clavados

Arly Velásquez competirá en tres pruebas dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno, cuándo se llevarán a cabo

Conoce los horarios en los que participará el mexicano en Milán-Cortina 2026, donde participará en su quinta edición consecutiva de las justas invernales

Arly Velásquez competirá en tres

Cancelan la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara por violencia tras el abatimiento de El Mencho

México forma parte del calendario de la World Aquatics para las competencias clasificatorias de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Cancelan la Copa Mundial de

Julio César Chávez arremete contra reportero tras polémica comparación con Canelo Álvarez: “No seas pen...”

El máximo referente del boxeo en México no se quedó callado ante los comentarios de los medios

Julio César Chávez arremete contra

Mundial Social 2026: IMSS y Secretaría de las Mujeres inauguran “Mundialito” de futsal femenil Sub-21 en Michoacán

Más de 3 mil 800 jugadoras compiten en el torneo, que arrancó en Morelia y cerrará en el Estado de México

Mundial Social 2026: IMSS y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Chapitos habrían entregado ubicación

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura, refiere especialista

“Queremos proteger la vida”: Sheinbaum responde a diputado que dijo que para preservar la paz habrá algunas muertes

CIA y FBI dieron ubicación exacta de “El Mencho” a autoridades mexicanas para su ubicación, según Los Angeles Times

Marina captura a cuatro de los 23 reos que se fugaron del Penal de Puerto Vallarta en operativo contra “El Mencho”

Mägo de Oz cancela concierto en León tras abatimiento de ‘El Mencho’: “¡Fuerza, México!"

ENTRETENIMIENTO

Rodada nocturna y baile junto

Rodada nocturna y baile junto al lago en Tezozómoc: fecha, ruta y actividades en CDMX

El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

Eiza González se sincera sobre su lucha contra los trastornos alimenticios: “No ha sido fácil y aún continúa”

Yuridia aclara si polémica publicación fue una indirecta contra Christian Nodal en defensa de Cazzu

Vive Latino 2026: consulta aquí los horarios por día, escenario y artista

DEPORTES

Copa del Mundo de Clavados

Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia

Arly Velásquez competirá en tres pruebas dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno, cuándo se llevarán a cabo

Cancelan la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara por violencia tras el abatimiento de El Mencho

Julio César Chávez arremete contra reportero tras polémica comparación con Canelo Álvarez: “No seas pen...”

Mundial Social 2026: IMSS y Secretaría de las Mujeres inauguran “Mundialito” de futsal femenil Sub-21 en Michoacán