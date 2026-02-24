Ruptura de Sloane Stephens con Jozy Altidore causa baja de la tenista estadounidense del Mérida Open, revela Daily Mail

Renata Zarazúa ahora se enfrentará a Priscilla Hon en la primera fase del certamen, donde buscará hacer historia en casa. (Infobae México: Jovani Pérez)

Sloane Stephens, rival programada para enfrentar a Renata Zarazúa en la primera ronda del WTA 500 de Mérida, causó baja del torneo debido a temas personales, por lo que la tenista mexicana se medirá ante la australiana Priscilla Hon.

Ruptura con Jozy Altidore

La tenista estadounidense anunció su ruptura con Jozy Altidore. (REUTERS/Tingshu Wang)

La tenista estadounidense anunció a través de sus redes sociales que su retiro se debe al divorcio de su matrimonio con Jozy Altidore, ex delantero del Puebla:

“Jozy y yo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Con paz, navego esta transición con respeto mutuo y pido amablemente privacidad durante este tiempo. Gracias por su amor, comprensión y apoyo continuo”, escribió la ex campeona del US Open 2017.

La pareja de 32 y 36 años, respectivamente, se conocieron siendo adolescentes en la escuela secundaria Boca Prep, en Florida.

Tras años sin contacto, volvieron a cruzarse en 2016 en el Home Depot Center de California, iniciando una relación que culminó en compromiso en 2019 y boda el 1 de enero de 2022.

La ceremonia se celebró en el exclusivo St. Regis Bal Harbour Resort de Miami Beach, con Stephens luciendo un vestido a medida del diseñador israelí Galia Lahav.

Ambos decidieron mantener su relación fuera del radar público, hasta este inesperado final entre dos deportistas de alto rendimiento.

Nueva rival para Renata Zarazúa

La tenista mexicana se medirá en primera ronda a Priscilla Hon. (Robert Deutsch-Imagn Images)

Con esta noticia, la tenista mexicana se medirá ahora en primera ronda a Priscilla Hon y en caso de avanzar de fase tendrá que enfrentarse a una top 10 del ranking mundial como lo es Jasmine Paolini en la siguiente ronda.

Renata Zarazúa sueña con hacer historia en casa y por segundo año consecutivo vencer a una top 10 del ranking mundial, pues en el US Open 2025 hizo historia al imponerse a Madison Keys, quien entonces era la vigente monarca del Australian Open.

La tenista nacida en la Ciudad de México reflexionó en entrevista para el Diario Esto sobre la evolución de su tenis a lo largo de los últimos años:

“Sí, creo que he ganado madurez. Con los años, maduras en lo tenístico, lo mental y lo personal. El juego sigue mejorando, pero no cambia drásticamente. Para mí, el gran salto fue en lo mental: aprender a lidiar con los nervios y la presión. En los Grand Slams, donde hay mucho en juego —puntos, dinero—, a veces los nervios te frenan. Antes iba por la experiencia, no por ganar; ahora voy a por la victoria, no solo a disfrutarlo”, comentó Renata Zarazúa para el periodista Oswaldo Vázquez.

Además, destacó el crecimiento que ha tenido el tenis en Latinoamérica: “Está creciendo mucho y deseo que a todas nos siga yendo bien en los grandes escenarios, como los Grand Slams”.