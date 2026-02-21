Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

La selección de Corea del Sur enfrentará a México en el Mundial. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo

Corea del Sur se prepara como una de la selección más consistente de Asia, rumbo al Mundial 2026 con la meta de superar la fase de grupos y reeditar el cuarto puesto de 2002.

Tras sellar su clasificación tras una eliminatoria exigente, el conjunto asiático encara el torneo con una base experimentada y la incorporación de jóvenes talentos, lo que alimenta las expectativas en torno a su desempeño en la cita mundialista más extensa de la historia, con 48 equipos participantes.

Partidos de Corea del Sur en el Mundial 2026: rivales, fechas y sedes

La selección surcoreana ha quedado encuadrada en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y el vencedor de la ruta D del repechaje europeo. El debut está programado ante el equipo africano, en un duelo que se celebrará el 11 de junio.

El segundo compromiso, considerado uno de los más exigentes, será frente a México el 16 de junio. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 22 de junio enfrentando al equipo europeo que logre el pase vía repesca.

Cada encuentro representa una oportunidad para que Corea del Sur consolide su lugar entre las dieciséis mejores selecciones, objetivo que logró en la edición anterior, Qatar 2022.

La competición que se celebrará en sedes distribuidas por Estados Unidos, México y Canadá, plantea desafíos logísticos y de adaptación para todos los equipos del grupo.

Los tres encuentros de Corea del Sur están programados en horario vespertino, una circunstancia que podría influir en el rendimiento físico y en la planificación táctica del cuerpo técnico liderado por Hong Myung-bo.

El entrenador asumió el mando en 2024, ha apostado por una estrategia flexible, alternando entre esquemas defensivos y ofensivos según las necesidades del rival.

Son Heung Min es el referente de la selección. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo

Perspectiva histórica

Con once participaciones consecutivas en Mundiales desde 1986, Corea del Sur se ha consolidado como uno de los equipos más destacados de Asia.

El equipo cuenta con figuras clave como Lee Kang-in del Paris Saint-Germain (PSG) y Kim Min-jae del Bayern Múnich, quienes aportan experiencia en ligas de élite.

Su presencia contribuye a elevar el nivel competitivo de la selección, complementada por el liderazgo de Son Heung-min, quien disputará su cuarta Copa del Mundo.

El reciente desempeño en amistosos, donde alternó victorias y derrotas, evidencia un proceso de ajuste y búsqueda de equilibrio para competir en el torneo.

La Federación Coreana, fundada en 1928, mantiene su apuesta por el desarrollo estructural del fútbol asiatico, lo que se refleja en la posición 22 del ranking FIFA.

Superar la fase de grupos en 2026 implicaría igualar la actuación de Qatar 2022 y consolidar a Corea del Sur con la expectativa de avanzar a octavos de final y aspirar a una nueva hazaña en la historia del fútbol asiático.