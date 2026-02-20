México Deportes

¿Cuándo se conocerá la lista oficial de México para el Mundial 2026? Esta sería la fecha límite

La cuenta regresiva para revelar la lista del Tri ya tiene fecha marcada en el calendario

(X/ @miseleccionmxEN)
(X/ @miseleccionmxEN)

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, las selecciones comienzan a entrar en la fase definitiva de planeación.

Más allá de la preparación en cancha, el calendario marca ahora los plazos oficiales para definir las convocatorias que serán registradas ante la FIFA.

En el caso de México, dirigido por Javier Aguirre, ya se perfilan las fechas en las que deberá entregar primero una lista preliminar y después la definitiva.

De acuerdo con información difundida por medios como TUDN, mayo y junio serán determinantes para que los entrenadores presenten primero una lista preliminar y posteriormente la convocatoria definitiva para la justa mundialista.

Los plazos para registrar la lista preliminar y la definitiva

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Según lo publicado por TUDN, el 11 de mayo será la fecha máxima para que las selecciones envíen a la FIFA una lista preliminar integrada por entre 30 y 35 jugadores.

Posteriormente, el 1 de junio quedará como el día límite para entregar la convocatoria final de 26 futbolistas. Ese registro se cerrará diez días antes del arranque oficial del torneo y definirá a los jugadores habilitados para competir en la justa mundialista.

Estos plazos aplican para todas las selecciones clasificadas, incluida la mexicana.

El inicio del Mundial 2026 será en territorio mexicano

(REUTERS/Carlos Perez-Gallardo/File Photo)
(REUTERS/Carlos Perez-Gallardo/File Photo)

La Copa del Mundo comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte), escenario del partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

La edición de 2026 será la primera en organizarse de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, además de estrenarse con un formato ampliado a 48 equipos.

