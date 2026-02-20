Betis vs Rayo Vallecano: dónde ver EN VIVO en México y a qué hora juegan

(REUTERS/Violeta Santos Moura)

La Jornada 25 de LaLiga 2025-26 continúa este fin de semana con el duelo entre Real Betis y Rayo Vallecano, un partido que impacta tanto en la zona alta como en la lucha por la permanencia.

El encuentro también representa una nueva aparición del mediocampista naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo en el futbol español.

El compromiso está programado para el sábado 21 de febrero y podrá seguirse desde México a través de televisión de paga.

Betis busca consolidarse en zona europea; Fidalgo gana protagonismo

(Instagram / @realbetisbaolmpie)

El Real Betis llega a la fecha 25 ubicado en la quinta posición de la tabla con 41 puntos, a cuatro unidades de los puestos de acceso a la Champions League. El equipo es dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini.

Dentro del esquema del entrenador, Álvaro Fidalgo se ha afianzado como titular. El mediocampista suma minutos constantes y ha sido señalado por la prensa española como una pieza relevante en el funcionamiento del conjunto verdiblanco durante la temporada.

Rayo Vallecano pelea por la permanencia

(REUTERS/Ana Beltran)

Por su parte, el Rayo Vallecano encara el encuentro con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Mantiene una ventaja de un punto sobre el Mallorca, que ocupa el puesto 18 de la clasificación, posición que implica perder la categoría.

Dónde ver el partido

(EFE/CATI CLADERA)

El duelo entre Betis y Rayo Vallecano se disputará el sábado 21 de febrero a las 09:15 horas (tiempo del Centro de México). La transmisión en el país estará disponible por televisión de paga a través de Sky Sports e Izzi.