Nicolás Larcamón confía en el plantel de Cruz Azul para pelear en Liga MX y Concachampions

(EFE/ Hilda Ríos)

Cruz Azul atraviesa un momento sólido en el Clausura 2026 y en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Con el equipo compitiendo en la parte alta de la Liga MX y con ventaja en la serie internacional, Nicolás Larcamón respaldó públicamente a su plantel y aseguró que la plantilla está preparada para pelear en ambos frentes durante el semestre.

Larcamón respalda al plantel de Cruz Azul para Liga MX y Concachampions

(X / @CruzAzul)

El director técnico de La Máquina, Nicolás Larcamón, destacó el trabajo realizado por la directiva para conformar un equipo competitivo de cara al presente semestre, en el que el club afronta compromisos tanto en la Liga MX como en la Concachampions.

Durante el mercado de fichajes, la institución celeste incorporó a Agustín Palavecino, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez, movimientos que, a consideración del entrenador, fortalecieron una plantilla que ya contaba con una base consolidada.

“Creo que fue un mercado de mucho movimiento, de decisiones importantes para alcanzar una versión de plantel más en la línea de lo que uno pretendía. Siento conformidad y creo que tenemos un plantel muy competitivo”, señaló Larcamón.

El estratega también subrayó la importancia de administrar esfuerzos y rendimiento para sostener el nivel en ambos torneos a lo largo del semestre.

Cruz Azul mantiene ventaja ante Vancouver en la Concachampions

(X/ @CruzAzul)

En la Liga de Campeones de la CONCACAF, Cruz Azul dio un paso importante al imponerse 3-0 a Vancouver en el partido de Ida de la Primera Ronda, disputado en Canadá. Con ese marcador, el conjunto de la MLS necesitará anotar cuatro goles en el encuentro de Vuelta para aspirar a revertir la serie, que se definirá en el Estadio Cuauhtémoc.

De cara al compromiso, el delantero Rodolfo Rotondi destacó que el equipo mantendrá la misma seriedad, sin confiarse por la ventaja obtenida.

“Afrontarlo como si fuera un partido de liga, con responsabilidad, sabiendo que tenemos que ganar y que la gente se sienta representada con lo que ve en la cancha. Más allá de la ventaja, sabemos que es un rival difícil y que tenemos que liquidar la serie”, afirmó el atacante celeste.