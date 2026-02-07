México Deportes

Joao Pedro y Armando González lideran la Tabla de Goleo del Clausura 2026

El avance de la jornada podría modificar posiciones conforme se completen los partidos del fin de semana

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX mantiene activa la lucha por el liderato de goleo, con movimientos relevantes en la parte alta de la tabla. Dos campeones de goleo continúan marcando el ritmo del torneo gracias a sus recientes anotaciones, consolidándose como las principales referencias ofensivas del certamen.

Joao Pedro y Armando González volvieron a hacerse presentes en el marcador y se mantienen al frente de la clasificación de goleadores. El delantero brasileño-italiano suma cinco tantos, mientras que el atacante mexicano registra cuatro, ambos prolongando la racha que ya habían mostrado la semana anterior en el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Chivas.

Joao Pedro y González sostienen el liderato ofensivo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Joao Pedro, cuyo nombre ha sido vinculado recientemente con Cruz Azul, anotó el único gol del Atlético de San Luis en la derrota 4-1 frente a Necaxa. El tanto llegó desde el punto penal en los minutos finales del encuentro, permitiendo al atacante mantenerse como el máximo goleador del torneo hasta el momento.

Por su parte, Armando ‘Hormiga’ González también incrementó su cuenta personal desde los once pasos. El delantero mexicano convirtió con un disparo cruzado de pierna derecha que superó al guardameta Ricardo Rodríguez, en el duelo disputado ante Mazatlán FC en el estadio El Encanto, resultado que le permite seguir de cerca a Joao Pedro en la tabla.

Otros atacantes buscan recortar distancia en la Jornada 5

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

La actividad del fin de semana abre la posibilidad de nuevos movimientos en la clasificación de goleo. Futbolistas como José Paradela, quien acumula tres anotaciones, intentarán acercarse a los primeros puestos conforme avance la jornada.

Además, el serbio Uros Durdevic, reciente incorporación de Monterrey, podría tener minutos y sumarse a la pelea en caso de lograr marcar, en una tabla que continúa ajustándose conforme avanza el Clausura 2026.

Con la Jornada 5 en desarrollo, la Tabla de Goleo se mantiene abierta y sujeta a cambios, con varios atacantes en ritmo que buscan consolidarse entre los máximos anotadores del futbol mexicano.

