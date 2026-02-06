Así reaccionó Canelo Álvarez a la pelea de David Benavidez vs Zurdo Ramírez que sería en mayo

Quién será el próximo rival de David Benavidez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Saúl Canelo Álvarez restó importancia a su ausencia en la cartelera de mayo, fecha que se ha vuelto emblemática entre los mexicanos y en el boxeo mundial, pues desde hace años el tapatío se adueño del evento para protagonizar grandes eventos en Las Vegas.

Minimizó que su nombre no sea el que encabece la fecha tradicional del boxeo del 5 de mayo, y señaló que no le preocupa quién ocupe ese lugar, de acuerdo con lo que compartió en entrevista con Fight Hub TV. En esta edición, David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez apuntan a ser los protagonistas principales del evento.

Cabe recordar que Canelo no peleará en mayo debido a una operación en el codo izquierdo, lo cual lo mantiene alejado del ring y no podrá pelear en mayo. Su regreso lo programó para septiembre frente a un rival que se dará a conocer próximamente.

¿Qué dijo Canelo Álvarez de que David Benavidez pelee en mayo?

Desde la perspectiva de Canelo, no le interesa quién esté en la cartelera de mayo y minimizó que esté alguien más.

“Realmente no me interesa quien se quede con la fecha”, expresó Canelo en referencia a la nueva cartelera estelarizada por Benavidez vs Zurdo Ramírez. Añadió que su regreso está programado para septiembre.

Álvarez destacó que seguirá fuera del ring durante la primera mitad del año para enfocarse en una recuperación total y negó cualquier posibilidad de regresar en mayo. “No, en mayo no. Necesito recuperarme de mi codo”, puntualizó a Fight Hub TV. Recalcó que solo volverá cuando esté plenamente recuperado, dejando de lado cualquier rumor de un regreso anticipado.

La ausencia de Canelo permitió que Benavidez, quien durante años lo acusó de evitar un combate directo y de “retener los títulos de peso supermedio”, ocupe la fecha más emblemática tras ser retador mandatorio de la división, de acuerdo con Fight Hub TV. La rivalidad entre ambos ha alimentado el debate dentro del boxeo mexicano, especialmente ahora que Benavidez asume el papel principal junto a Ramírez en la jornada del 5 de mayo.

Turki Al Alshikh quiere que Canelo siga boxeando

En el plano internacional, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Al Alshikh, proyecta un futuro extendido para el pugilista mexicano.

Según The Ring, la propuesta planteada busca prolongar la carrera de Álvarez durante cinco o incluso siete años, con un calendario de grandes eventos mundiales y la realización de una velada extraordinaria en México ante cerca de 500 mil aficionados. De concretarse, Canelo podría continuar en el boxeo más allá de los 40 años y cerrar su trayectoria con un acontecimiento histórico en suelo mexicano.

La iniciativa saudí contempla tanto la extensión de sus años como la organización de combates por campeonatos mundiales, y un contrato estimado en USD 400 millones para cuatro peleas, de acuerdo con The Ring. Aunque Álvarez había manifestado el deseo de retirarse a los 37 años, este ambicioso plan podría cambiar sus expectativas originales sobre el final de su carrera.

En cuanto a futuros combates, el regreso del mexicano, previsto para el 12 de septiembre, aún no tiene oponente confirmado, pero entre las alternativas mencionadas figura Christian Mbilli, campeón supermedio del Consejo Mundial de Boxeo. La atención sigue puesta en el anuncio oficial de un nuevo título mundial y en la posibilidad de ver a varios nombres destacados en la próxima cartelera.

Con septiembre como meta, Canelo Álvarez solo planea reaparecer cuando haya completado satisfactoriamente su recuperación, reafirmando que la prioridad es regresar en plenitud física y sin adelantar los tiempos de su regreso al ring.