Obed Vargas no ocupará plaza de extracomunitario en el Atlético de Madrid por esta razón

El mediocampista se suma a la lista de mexicanos que han vestido la camiseta colchonera en LaLiga

(X/ @Atleti)
(X/ @Atleti)

El fichaje de Obed Vargas por el Atlético de Madrid tomó un giro clave en el arranque de febrero.

Más allá de su llegada al club colchonero en plena carrera por un lugar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mediocampista mexicano podrá permanecer en el plantel sin afectar los cupos de extranjeros, un factor que terminó siendo determinante en la decisión del club.

La situación administrativa del futbolista permitió al Atlético descartar la opción de una cesión y mantenerlo dentro del proyecto que encabeza Diego Simeone para la presente temporada.

El pasaporte español que libera un cupo en el Atlético

(X / @Atleti)
(X / @Atleti)

De acuerdo con el periodista Marcos Benito, Vargas obtendrá el pasaporte español en un periodo aproximado de cuatro meses gracias a la nacionalidad de su madre, Marisol.

Esta condición le permitirá ser considerado jugador comunitario y no ocupar una plaza de extracomunitario dentro del plantel rojiblanco.

Este escenario fue clave para que el Atlético de Madrid decidiera conservarlo, luego de que se mencionaran alternativas como una cesión al Getafe o al Celta de Vigo.

Con su permanencia, Obed se convierte en el quinto futbolista mexicano en vestir la camiseta colchonera, tras Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera.

Un vínculo previo con el club colchonero

(Obed Vargas / DAZN)
(Obed Vargas / DAZN)

La llegada de Vargas al Atlético también representa la concreción de un deseo que el propio jugador había expresado tiempo atrás. Durante el pasado Mundial de Clubes, tras el partido entre Seattle Sounders y Atlético de Madrid, el mediocampista dejó clara su afinidad por el club español y su admiración por Antoine Griezmann.

“Griezmann (es mi jugador favorito) porque es un ídolo del Atlético y es el jugador que seguí desde niño. Soy jugador de los Seattle Sounders y vengo siguiendo al equipo desde muy niño, desde que tengo 10 años. Estuve muy lejos creciendo en Alaska, pero fue un orgullo jugar contra ellos”, declaró en ese momento.

Nacido en Alaska, Estados Unidos, Vargas optó por representar a México a nivel internacional debido a su ascendencia familiar, una herencia que ahora también le permite consolidar su lugar en uno de los clubes más competitivos de LaLiga.

